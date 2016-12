Von Walter Schrott

Mondsee – Leidiger Abgasskandal hin, beigelegter Zulieferstreit her: VW zeigt Flagge und startet mit einem breiten Angebot an neuen und überarbeiteten Modellen in den Autoherbst. Der neue Tiguan, der Caddy Alltrac, der Passat GTE oder das Jubiläumsmodell Golf GTI Clubsport machen sich nach ihrer Marktpremiere bereits seit einigen Wochen auf den Straßen bemerkbar. Ganz „erntefrisch“ kommen demnächst drei Modelle aus völlig unterschiedlichen Segmenten dazu.

Der Amarok, der sich vom Start weg zum Topseller in Europas Pick-up-Liga gemausert hat, kommt als erster Vertreter seiner Zunft mit einem 3.0 V6-Turbodiesel. Ein Aggregat, das es in sich hat. 224 PS und ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmetern stehen zu Buche, über eine 8-Gang-Wandlerautomatik wird die Antriebskraft permanent an alle vier Räder geliefert. Das bedeutet erstklassige Geländegängigkeit, kraftvollen Antritt und nachhaltig Schub über ein breites Drehzahlband. Der Amarok empfiehlt sich damit auch als exzellentes Zugfahrzeug. Preislich startet der neue V6 bei 45.218 Euro. In der etwas zahmeren Version mit 204 PS steht er bereits ab 41.637 Euro in der Liste.

Für Leute, die Sehnsucht nach der großen Freiheit verspüren – oder auch als ideales Hotel-Shuttle in heimischen Gebirgsregionen –, ist der neue Multivan PanAmericana gedacht. Der stattliche Van überzeugt mit hoher Flexibilität und verbindet zudem dank des 4Motion-Allradantriebes den Komfort einer klassischen Großraumlimousine mit der Offroad-Kompetenz eines SUV. Der Allradler ist zudem mit der bewährten DSG-Automatik kombinierbar. Strukturlackierte Stoßfänger, ein Unterfahrschutz vorne und hinten Seitenschwelleraufsätze und seitliche Steinschlag-Schutzfolien unterstreichen die Offroad-Kompetenz des PanAmericana. Zu haben ab 56.340 Euro.

Rundum modifiziert präsentiert sich der Familienknirps VW up!. Neue Stoßfänger, ein Heck-Diffusor, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und die neu gestalteten Rückleuchten sorgen für einen ganz neuen Look. Der VW up! ist in mehreren Antriebsversionen zu haben. Zu den beiden Benzinmotoren mit 60 und 75 PS gesellt sich jetzt auch ein rassiger 90 PS starker Dreizylinder-Benziner, der von einem Turbo beatmet wird und den leichtgewichtigen Asphaltfloh zum Spaßgerät macht. Dazu sind eine Erdgasversion (eco-up!) mit 68 PS und der rein elektrisch angetriebene e-up! im Programm. Der kleine City-Stromer mit seinem 82 PS starken Elektromotor legt sich kraftvoll ins Zeug und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern. Die Preisliste startet bei 9990 Euro, für das Elektromodell sind mindestens 26.990 Euro fällig.