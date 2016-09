Von Walter Schrott

München – Bei Kia Austria läuft es wie geschmiert. Die Koreamarke hat im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um satte 22 Prozent zugelegt und hält aktuell bei einem Marktanteil von 3,1 Prozent. Bis Jahresende rechnet man mit 9.00 verkauften Modellen, 2017 will man die 10.000er-Marke überschreiten.

Zum Erfolg beitragen wird dann auch das Kia-Flaggschiff Optima. Die viertürige Limousine ist bereits seit Jahresbeginn auf dem Markt, jetzt folgt der Sportswagon als erster Mittelklasse-Kombi der Marke. Und der ist ein Hingucker. Die glasklar gezeichnete Frontpartie ist identisch mit der Limousine, den Rest haben die Designer sauber hingekriegt. Kein stilistischer Patzer zu sehen, dafür eine sportliche Linienführung, perfekte Proportionen und – analog zur Front – ein ausgesprochen dynamisches Heck. Mit 552 Litern Kofferraumvolumen übertrifft der 4,85 Meter lange Kombi die Limousine um rund 45 Liter. Klappt man die Rücksitze (40:20:40) um, wird der fesche Koreaner mit bis zu knapp 1700 Litern Fassungsvermögen zum talentierten Lademeister mit erfreulich niedriger Ladekante. Dazu gibt es ein cleveres Laderaum-Management mit Schienen, Netzen und einem Gepäck-Trennsystem. Je nach Modell-Version serienmäßig oder optional gibt es eine sensorgesteuerte Heckklappe, die sich beim Annähern mit dem Smart-Key oder per Knopfdruck öffnet.

Die Hauptrolle im Motorenangebot wird auch beim Kombi zweifellos der 141 PS starke 1.7-Liter-Turbodiesel spielen. Der moderne Selbstzünder punktet mit hoher Laufkultur, akustischer Zurückhaltung und temperamentvoller Kraftentfaltung und legt mit 5,2 Litern pro 100 Kilometer bescheidene Trinkgewohnheiten an den Tag. Serienmäßig mit 6-Gang-Handschalter kombiniert, optional – und absolut empfehlenswert – mit einer blitzschnell und ohne Zugkraftunterbrechung agierenden 7-Gang-Doppelkupplungsautomatik. An einem stärkeren Diesel-Triebwerk bastelt Kia, wirklich notwendig ist das aber nicht.

Der 163 PS starke 2.0-Benziner wird hierzulande wenig Chancen haben, dafür aber vielleicht ein neues Kraftpaket, mit dem sich Kia an Freunde der betont sportlichen Fortbewegung wendet. Der Optima GT (Limousine und Sportswagon) setzt mit speziellen Zutaten wie großen Lufteinlässen vorn und einem Heckdiffusor nicht nur optisch starke Akzente. Der 2.0-Benziner wird von einem Turbo beatmet und liefert 245 PS via 6-Gang-Automatik an die Vorderräder, mit erfreulich geringem Zerren an der Lenkung. Allradantrieb würde sich anbieten, gibt es aber nicht. Der GT sprintet in 7,6 Sekunden auf Tempo 100 und ist 250 km/h schnell.

Und dann feiert Kia noch eine Premiere. Der Optima ist das erste Modell der Marke, das als Plug-in-Hybrid kommt. Ab sofort in der Limousine, ab Frühjahr 2017 auch im Sportswagon. Das System kombiniert einen 156 PS starken Benzin-Direkteinspritzer mit einem 50 kW starken Elektromotor zu einer Gesamtleistung von 205 PS. Das satte Drehmoment des Elektromotors schiebt den Hybridler kraftvoll und nahezu lautlos an. Auf Wunsch bis 120 km/h und bis zu 54 Kilometer weit rein elektrisch. Wenn sich beide Antriebe ins Zeug legen, beschleunigt der Plug-in-Hybrid in 9,4 Sekunden auf 100 km/h und läuft 192 km/h. Der Verbrauch liegt bei 1,6 Litern Sprit, die CO2-Emission bei 37 Gramm pro Kilometer. Die neueste Generation des regenerativen Bremssystems wandelt beim Bremsen oder beim Coasting (freies Rollen) kinetische Energie in elektrische um und lädt die Batterien.

Mit fünf Ausstattungslinien erfüllt Kia beim Optima alle erdenklichen Wünsche. Zudem stehen alle einschlägig bekannten Assistenz- und Infotainment-Systeme in topaktuellen Versionen zur Verfügung. Der neue Sportskombi liegt preislich zwischen 26.890 (2.0-Benziner) und 51.690 Euro (2.0-GT), der Plug-in-Hybrid (vorerst Limousine) zwischen 44.990 und 51.690 Euro.