Von Franz Farkas

Fuschl – Eigentlich könnte man denken, die GT-Linie von BMW führt eher ein Schattendasein. Doch das gilt nur für Europa, in China und in den USA, wo Kombis eher verpönt sind, passen die Schräghecklimousinen genau ins Bild. Vor allem der Dreier GT kommt auf diesen Märkten sehr gut an, bietet er doch mit elf Zentimeter mehr Radstand im Fond Platzverhältnisse wie der Siebener. Eine Sitzposition, die um sechs Zentimeter höher ist, als die des „normalen“ Dreiers, spricht vorrangig ältere Zeitgenossen an, die sich nicht unbedingt mit einem SUV anfreunden wollen. Auch der Kofferraum ist mit 520 Litern größer als der des Kombis.

Nun hat man dem seit 2013 am Markt befindlichen Autos eine dezente Modellpflege angedeihen lassen. Das Blech blieb dabei weitgehend unverändert, nur der Kunststoff an Heck und Front wurde neu gestaltet. Auffällig die neuen Scheinwerfer, die nun schon auch in der Basisausstattung in LED-Technik ausgeführt sind. Die Blinker wanderten als „Augenbrauen“ nach oben, die Lichter selbst sind nach außen gezogen. So wirkt der GT noch etwas breiter. Im Innenraum hat man an der Haptik gearbeitet, die Materiealien wirken wesentlich wertiger. Dazu wurden auch die Infotainment Merkmale des Siebener übernommen, allerdings ohne die Gestensteuerung. WLAN ist nun an Bord, ebenso eine Möglichkeit, das Handy ohne Kabelverbindung zu laden. Neu sind auch die Motoren. Drei komplett neue Benzintriebwerke von 135 kW/184 PS bis 240 kW/326 PS und fünf Dieselaggregate von 110 kW/150 PS bis 230 kW/313 PS stehen nun zur Verfügung. Vor allem die (in Österreich gebauten) Diesel können mit ihrem Durchzugsvermögen überzeugen, doch auch die Benzintriebwerke gehen sehr forsch zur Sache. Fahrwerk und Federung sind zwar straff, aber nicht zu hart ausgelegt, sodass man auch auf Langstrecken nicht um die Bandscheiben fürchten muss.

Die zweite Neuerung der Bayern betrifft die Siebener-Baureihe. Sie wurde mit neuen Motoren ausgestattet. Vor allem auf die Plug-in-Hybridtechnik ist man besonders stolz. Sie ist sowohl in der Normal- als auch in der Langversion erhältlich, dazu gibt es natürlich auch Allradantrieb. Bis zu 48 Kilometer sind rein elektrisch möglich, die Systemleistung beträgt 326 PS und satte 500 Nm Drehmoment. Der Verbrennungsmotor ist ein Vierzylinder, Downsizing sei Dank, die BMW typischen Sechszylinder haben mittlerweile abgedankt. Im Fahrbetrieb beeindruckt vor allem der Schub schon aus untersten Drehzahlbereichen.

Noch besser kann es der neue Dieselmotor der Bayern. Mit vier Turboladern leistet der Sechszylinder 400 PS aus drei Litern Hubraum bei einem Drehmoment von 760 Nm. Damit ist der derzeit das stärkste in Serie gebaute Dieseltriebwerk der Welt, das Fahrerlebnis spricht für sich. Weich und doch kraftvoll zieht der Siebener seine Bahnen, ein unglaubliches Erlebnis.

Preislich bewegen sich die neuen Bayern natürlich in oberen Regionen, der Dreier GT beginnt bei etwas über 42.000 Euro, der Siebener Hybrid bei 97.500 Euro, der Diesel bei 123.000.