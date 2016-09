Von Beatrix Keckeis-Hiller

Berlin – Die deutsche Stadt, die seit dem 13. Jahrhundert den Bären als Flaggen- und Wappentier trägt, hat sich als Bühne für Škodas SUV-Erstling Kodiaq im (über-)kompakten Segment zwar nicht sprichwörtlich aufgedrängt, aber passend angeboten. Das unter Begleitung des Vorstands, des tschechischen Außenministers und der Bürgermeisterin der Hauptstadt von Kodiaq, Pat Branson. Sicherheitshalber verwiesen die Tschechen zusätzlich, passend, auf das Sternbild des Großen Bären. Der aber auch als Großer Wagen bezeichnet wird. Was beides passt. Denn einerseits sind die Kodiak-Bären die Größten ihrer Gattung. Andererseits ist das brandneue Sport Utility Vehicle aus Mlada Boleslav ein vergleichsweise großer Wagen. Mit dem Škoda die angekündigte SUV-Offensive – der Yeti kommt nächstes Jahr neu, nach unten und nach oben sind noch einige Segmente offen – einleitet. Gleichzeitig ist der Neue ein weitere Schritt, mit dem sich Škoda noch stärker als Allradmarke etablieren will, als das bereits der Fall ist, mit den 4x4-Versionen von Octavia und Superb, nicht zu vergessen den Yeti.

Stilistisch hat Chef-Designer Jozef Kaban die mit dem Superb eingeschlagene geradlinig-elegante Linie weitergeführt. Die Schnauze des Kodiaq (die Schreibweise ist eine Reverenz an die Ureinwohner der Insel Kodiak in Alaska, an die Alutiiq) ist kräftig-mächtig, der Körper ist schlank. Er erstreckt sich auf 4,70 Meter Länge und offeriert auf der Basis von knapp 2,80 Metern Radstand Raum für bis zu sieben Personen. Oder, im Heck, Platz für bis zu 2065 Liter Gepäck. Womit Škoda sich erneut über Segmentgrößenlimits hinwegsetzt, wie schon bei Octavia und Superb, und in puncto Laderaum-Dimensionen wieder einmal den Mitbewerb aussticht.

Damit der Kodiaq nach den Absatz-Sternen im SUV-Segment greifen kann, hat er ein mehr als solides, vor allem ein top-aktuelles Package an Ausstattungen zugesprochen bekommen. Das reicht weit über die viel zitierten „Simply Clever“-Details hinaus, inkludiert ein übersichtlich-geräumiges Cockpit im Stile des Superb, unter anderem eine Anhängerstabilisierung, jede Menge elektronischer Assistenten, Infotainment inklusive Smartphone-Integration sowieso und die aktuelle Version des Allrad-Systems aus dem Volkswagen-Konzernregal. Die Motorisierungspalette für den Start umfasst zwei Benziner und einen Diesel. Die Otto-Kandidaten sind gute Bekannte: ein 1,4- und ein 2,0-Liter, der Selbstzünder ist der übliche Zweiliter. Die Leistungsbandbreite umspannt 125 bis 190 PS. An Getrieben gibt es je nachdem eine manuelle Sechsgangschaltung oder ein Siebenstufen-DSG. Allrad kann ab 150 PS geordert werden. Später hinzu kommt ein 1,6-Liter-Einstiegsdiesel mit 116 PS. Auch der derzeit stärkste Diesel im Volkswagen-Motorenportfolio, der Biturbo mit 240 PS, könnte sich gut mit dem jungen Tschechen-Bären vertragen.

Eine erste Probesitzung im Kodiaq in allen drei Sitzreihen vermittelt Superb-artiges Raumgefühl hinter dem Lenkrad und auf den Fondplätzen. Die Hinterbank ist eher schmal geraten. Nicht allzu groß Gewachsene dürften sich aber wohlfühlen können.

Auf den Markt kommt der Kodiaq noch im Herbst.