Von Beatrix Keckeis-Hiller

Barcelona – Man kann dem Mazda6 nicht vorwerfen, dass er optisch angegraut oder gar angealtert wäre. Zumal seine jüngste technische Aufwertung gerade einmal etwas mehr als ein Jahr zurückliegt. Seither offeriert Mazda unter anderem für den Sport Combi die Option für Allradantrieb.

Trotzdem wurde der japanische Mittelklassler fürs Modelljahr 2017 frisch aufgebrezelt. Das zeigt sich am Exterieur in einer kleinen Retusche an den Außenspiegeln, mit einer Neudefinition der Blinkerleuchten. Im Interieur wurde kräftiger Hand angelegt: Cockpit und Steuerungseinheiten sind umfassend upgedatet. Das reicht vom neuen Ziffern-Layout für den Tacho und die Anzeigen übers neue Lenkrad (inklusive optional erhältlicher Heizung) mit übersichtlich angeordneter Bedienelemente-Gruppierung bis zum nunmehr farbigen Head-up-Display.

Die Fahrassistenztechnik wurde um ein Verkehrszeichenerkennungssystem ergänzt. Das operiert auf Basis einer Kamera im Bereich der Frontscheibe. Damit konnte der Aktionsradius des Notbremsassistenten erweitert werden: Jetzt gehört unter anderem eine Fußgängererkennung dazu, die ist wirksam bis zu einem Tempo von 30 km/h.

Eine Dressur erfuhren die Dieselmotoren in Bezug auf den Sound. Mit technischen Detailmaßnahmen im Motor, die Mazda als „Natural Sound Smoother“ bezeichnet, werden Geräusche entwickelnde Schwingungen beim Verbrennungsvorgang überlagert, minimiert und die Tendenz zum Nageln weiter unterdrückt.

Eine Dynamisierung des Fahrverhaltens im Sinne besserer Kontrollierbarkeit bewirkt das neue Torque Vectoring System, genannt GVC (G-Vectoring Control). Hier geht Mazda, wie auch bei vielen anderen technischen Lösungen, einen eigenen Weg: Die Zähmung von Querbeschleunigungs-, Flieh- und Lastwechselkräften beim Beschleunigen, Lenken und Bremsen wird nicht wie bei der Mehrzahl der anderen Hersteller über gezielte Brems­eingriffe an einzelnen Rädern generiert, sondern über die Motorsteuerung. Damit versprechen die Entwickler nicht alleine eine erhöhte Sicherheit beim Kurvenfahren, vielmehr auch eine Minimierung der nötigen Lenkeingriffe beim Geradeausfahren auf holprigem Untergrund.

G-Vectoring Control ist mit dem Modelljahr serienmäßig in allen Mazda6-Varianten an Bord. Im praktischen Fahrbetrieb ausprobiert, wirkt es sich mit einer schärferen Einlenkpräzision und homogenerem Fahrverhalten aus.

Die Lieferung der 2017er Mazda6-Modelle erfolgt noch in diesem Herbst. Die Preise beginnen bei 27.090 Euro für den Viertürer und bei 31.090 Euro für den Sport Combi.