Göteborg – Mit dem Pariser Autosalon hat Volvo nicht viel am Hut, dennoch wollen die Schweden die Öffentlichkeit nicht scheuen. In dieser Woche enthüllten sie erstmals den neuen V90 Cross Country, sozusagen die SUV-Variante des Oberklasse-Kombis V90 und der Oberklasse-Limousine S90. Während die beiden zuletzt genannten Modelle ganz frisch im Handel sind und das erfolgreiche SUV XC90 ergänzen, müssen wir auf die Ankunft des höhergestellten V90 Cross Country bis Anfang nächsten Jahres warten. Neben der erhöhten Bodenfreiheit (plus 60 mm gegenüber dem V90), Achtgangautomatik und Allradantrieb wartet die Neuheit mit vier aufgeladenen Vierzylinder-Aggregaten auf, die zwischen 190 und 320 PS leisten. Volvo verspricht eine „üppige Serienausstattung“ und auf Wunsch ein „Hochleistungs-Soundsystem“ von Bowers & Wilkins. Designer Thomas Ingenlath fasst zusammen: „Der V90 Cross Country überzeugt mit einer überraschenden und packenden Kombination aus starkem, kraftvollem Exterieur und einem luxuriösen, skandinavisch geprägten Interieur.“