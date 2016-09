Wien, Paris – Erstmals dem Publikum zugänglich macht Peugeot am Pariser Autosalon (1. bis 16. Oktober) den neuen 5008. War der Vorgänger noch eindeutig als Kompaktvan konzipiert, betont der Nachfolger mehr eine SUV-Optik. Abseits seines veränderten Auftritts ist er auch technisch grundlegend neu – als Plattform dient konzernweit angewandte EMP2-Basis, die nicht nur variable Karosserieaufbauten und unterschiedliche Fahrzeuglängen ermöglicht, sondern auch einen hochwertigen Innenraum: Hier stechen insbesondere das neue i-Cockpit mit verkleinertem Lenkrad und digitalisiertem Instrumentarium hervor, außerdem ein 8 Zoll großer Touchscreen auf der Mittelkonsole. Produzieren will die Groupe PSA den neuen 5008 im Werk Rennes, im Frühjahr 2017 kommt das 4,64 Meter lange Modell in den Handel – mit besonders sparsamen Diesel- und Benzinmotoren, einer Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen und mit bis zu sieben Sitzplätzen. (TT)