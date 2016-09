Von Walter Schrott

Hamburg – Kombis sind weltweit auf Talfahrt, ausgenommen in Europa. Da erfreuen sich die Hinterlader bei Wirtschaftstreibenden, Familien und sportlich aktiven Leuten nach wie vor großer Beliebtheit und stemmen sich recht erfolgreich gegen den Vormarsch der SUV. Kein Zufall also, dass die deutschen Premiummarken auch in der Oberklasse mit Kombis vertreten sind.

Mercedes war 1978 der Pionier in dieser Liga und ist bis heute das Maß der Dinge. Und das neue E-Klasse-T-Modell liefert den Beweis: Nutzwert kann man wunderschön verpacken. Der neue Kombi ist in Länge und Radstand gewachsen und nähert sich mit knapp 4,94 Metern schon der magischen 5-Meter-Grenze. Dennoch hat er gegenüber dem Vorgänger runde 35 Liter an Ladevolumen eingebüßt. Das geht ganz klar auf das Konto des Designs. Bis zur B-Säule identisch mit der kürzlich vorgestellten Limousine, mündet die abfallende Dachlinie in eine kraftvolle Heckpartie mit dezenten Rundungen. Die skulpturale Silhouette mit kürzeren Überhängen vorne und hinten verschafft dem stattlichen Kombi einen ausgesprochen dynamischen Auftritt. Wie immer kann der Kunde bei der Front wählen. Elegant mit dem kleinen Stern auf der Motorhaube oder sportlich mit dem großen Stern im Kühlergrill.

Mit einem Ladevolumen von 640 bis 1820 Litern bleibt der fesche Schwabe der Cargo-König. Das reicht locker für eine Euro-Palette oder – Mercedes hat’s ausgemessen – 19 Getränkekisten mit Einliterflaschen. Genug also für Beruf, Freizeit und Urlaub. Platz für fünf Leute gibt es im Übermaß, ab Jahresende auf Wunsch sogar eine dritte herausklappbare Sitzbank für Kinder, die den Benz zum 7-Sitzer macht. Zudem wartet der intelligenteste Kombi (hauseigene Einschätzung) mit cleveren Features auf. Die Rücksitzlehnen lassen sich – elektrisch wohlgemerkt – im Verhältnis 40:20:40 geteilt umlegen. Neu ist die Cargo-Funktion der Rücksitzbank. Sie kann um zehn Grad steiler fixiert werden, das bringt bei voller Nutzbarkeit als Fünfsitzer zusätzliche 30 Liter Ladekapazität. Und im Laderaumkeller gibt es ein Extrafach. Die elektrische Heckklappe ist serienmäßig an Bord, auf Wunsch gibt es mit Easy Pack (Schienen, Befestigungselemente, Teleskopstange, Gepäckhalter) ein praktisches Laderaum-Management. Wer den Kombi auch als Zugmaschine nutzen möchte, darf bis zu 2100 Kilo an den Haken nehmen. Die Anhängerkupplung fährt auf Wunsch elektrisch aus. Luftfederung an der Hinterachse samt Niveauregulierung sind aufpreisfrei vorhanden und machen den großen Kombi zum fliegenden Teppich.

Elektronische Sicherheitsassistenten schieben (teils optional) in Kompaniestärke Wache, dazu hat Mercedes alles im Programm, was das Autofahren kommod macht. Der Kombi kann beispielsweise über das Handy auf- und zugesperrt, eingeparkt und gestartet werden. Modernste Infotainment- und Kommunikationssysteme sorgen für umfassende Vernetzung.

Zum Marktstart gibt es mit dem E 220 d (194 PS), dem E 200 und dem E 250 (184 bzw. 211 PS) einen Turbodiesel und zwei Benziner. Motorischer Nachschub folgt noch im Laufe des Jahres mit den beiden Turbodiesel E 200d (150 PS) und E 350d (258 PS) sowie dem Benziner E 400 4Matic (333 PS). Dann fährt mit dem E 43 AMG auch der Spitzensportler der neuen T-Modell-Familie vor. Befeuert von einem 401 PS starken V6-Biturbo-Benziner und bestückt mit 4Matic-Allradantrieb sprintet der Sportkombi in 4,7 Sekunden an die 100er-Marke. Die Kraftübertragung besorgt bei allen Triebwerken die 9G-Tronic-Automatic.

Markteinführung ist am 15. Oktober, bestellt werden darf bereits. Die Preisliste startet bei 52.958 Euro (220 d), für die beiden Benziner E 200 und E 250 sind 54.098 bzw. 56.900 Euro zu berappen. Die Preise für die weiteren Motorisierungen sind noch nicht fixiert.