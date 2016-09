Affalterbach – Vor genau zwei Jahren ließ Mercedes-AMG ganz offiziell die Hüllen fallen: Die Veredelungs-Abteilung von Daimler präsentierte den Supersportwagen GT, ein dynamisches Coupé, das dem SLS nachfolgte (ihn aber nicht ersetzte, wie Mercedes betont). Vor Kurzem haben die Schwaben eine stärkere R-Variante präsentiert, nun lassen sie wissen, dass zwei offene Versionen kommen werden: der GT Roadster und der GT C Roadster. Bei beiden Modellen darf derselbe Motor seine Talente offenbaren – es handelt sich um einen doppelt aufgeladenen V8-Benziner mit vier Litern Hubraum. Die leistungsschwächere Variante entfesselt 476 Pferde und stemmt zwischen 1700 und 5000 Umdrehungen/Minute 630 Newtonmetern, der GT C Roadster lässt 557 Pferde galoppieren und belastet die Kurbelwelle mit 680 Newtonmetern Drehmoment zwischen 1900 und 5750 Umdrehungen/Minute. Erwartungsgemäß nehmen die athletischen Roadster mit bloßem Hinterradantrieb vorlieb, der GT C hebt sich mit AMG-Ride-Control-Sportfahrwerk samt adaptiver Verstelldämpfung, einem eigenen Race-Modus, einer aktiven Hinterachslenkung und einem elektronisch gesteuerten Hinterachs-Sperrdifferenzial von der Basis-Ausführung ab. Das beschert ihm eine bessere Sprintwertung: 3,7 Sekunden sind für den Standardsprint von null auf 100 km/h erforderlich (GT Roadster: 4,0 s). Der Normverbrauch liegt bei 11,4 l/100 km (GT Roadster: 9,4 l/100 km). (hösch)