Wien – Weiterhin viel bewegt sich bei den Transportern – und zwar auch, was Neuheiten betrifft. Nun steigt Nissan in den Ring mit dem NV300, der den zuvor angebotenen Primastar ersetzt. Der japanische Produzent bietet das Modell, wenn es im November auf den Markt kommt, als Kastenwagen, als Doppelkabine, als Kombi und als Fahrgestell für unterschiedliche Aufbauten an. Grundsätzlich kommen zwei Längen und zwei Höhen in Frage, außerdem gibt es Auswahl bei der Art der Hecktüren und der seitlichen Schiebetüren. Beim Kastenwagen beträgt das Ladevolumen je nach Karosserievariante zwischen 5,2 und 8,6 Kubikmeter, die Laderaumlänge kann dank einer Durchreiche in der Trennwand bis zu 4,15 Meter betragen.

Als Antriebsaggregat fungiert ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel, den Nissan in den Leistungsstufen 95, 120, 125 und 145 PS anbieten will. Die beiden stärkeren Varianten sind gar mit zwei Turboladern versehen. Für die Abgasreinigung kommt unter anderem ein SCR-Kat (selektive katalytische Reaktion) zum Einsatz, ein spezieller Tank fasst die dafür notwendige AdBlue-Harnstofflösung. Am wenigsten Treibstoff verbraucht die 125 PS starke Variante im Falle des Kombis – hier erzielte Nissan am Prüfstand 5,7 Liter je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 150 g/km). Für Gewerbekunden nicht unwichtig sind die Fünf-Jahres-Garantie (oder 160.000 Kilometer) oder die Service-Intervalle von zwei Jahren beziehungsweise 40.000 Kilometern. (hösch)