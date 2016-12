Von Markus Höscheler

Paris – Um jeden Zweifel im Keim zu ersticken: Der klassische Verbrennungsmotor hat noch länger nicht ausgedient, Diesel- und Benzinmotoren gelten weiterhin als mehrheits- und vor allem als salonfähig. Auch in Paris. Auf dem diesjährigen Autosalon (1. bis 16. Oktober) stellen zahlreiche Autohersteller Modelle vor, die verkaufsfördernderweise mit Selbstzündern und Ottomotoren bestückt sind, etwa das vielversprechende Sport Utility Vehicle Kodiaq von Škoda, der Familiengeländewagen Discovery von Land Rover (siehe auch Seite 2) oder die E-Klasse All-Terrain von Mercedes.

Doch das Elektrothema lässt die Autowelt nicht mehr los, auch wenn es am Markt weiterhin nur ein Nischendasein pflegt. Die Konzerne stellen die Weichen für lokal emissionsfreies Fahren, auch wenn es bis dahin noch ein holpriger Weg sein wird. Die Probleme der Gegenwart, die den alternativen Elektroantrieb betreffen – Reichweite, Infrastruktur, Kosten/Preis – werden bearbeitet; und so überbieten sich die Messeteilnehmer mit neuen Reichweiten-Offerten, die ihre demnächst auf dem Markt zu erwartenden Fahrzeuge erzielen werden. Insbesondere Opel schraubt die Erwartungen mit dem Ampera-e hoch, einem Kompaktwagen, dessen Reichweite nach dem Normzyklus mehr als 500 Kilometer betragen soll. Nur ein Marketing-Gag? Zumindest eine Kampfansage an die Konkurrenz – und die hat den Fehdehandschuh zum Teil schon aufgenommen. Renault, seit geraumer Zeit mit einer Elektroflotte unterwegs, kontert mit einem adaptierten Kleinwagen Zoe, der immerhin 400 km mit einem vollen Akku offerieren soll. Das französische Unternehmen spricht von einem neu entwickelten Lithium-Ionen-Akku, der dank höherer Energiedichte 41 Kilowattstunden Kapazität fasst – als Renault Zoe Life Z. E. 40 ist diese Konfiguration ab 24.390 Euro bestellbar. Etwas kleinere Brötchen backt Smart mit den Elektrovarianten des Fortwo, des Fortwo Cabrio und des Forfour. Hier liegt die Bruttoreichweite bei 160 Kilometern, wenn das auf Ballungszentren geeichte Kleinstwagen-Trio Anfang nächsten Jahres zu den Händlern rollt.

Mehr fürs Überland gedacht ist die GT-Studie Trezor von Renault – das 4,7 Meter lange Sportcoupé lässt sich von einem Elektromotor aufscheuchen, der 350 PS leistet und 380 Newtonmeter vom Stand weg stemmt – insofern verwundert es nicht, dass die Franzosen eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in weniger als sechs Sekunden in Aussicht stellen.

Eine weitere Studie findet sich am Volkswagen-Stand: Der I. D., kompakt gezeichnet, signalisiert die Elektroauto-Zukunft der Wolfsburger, die mit einer Batterieladung eine Reichweite von 400 bis 600 Kilometern versprechen. Mit einem Marktstart des 170 PS starken Fahrzeuges spekulieren die Niedersachsen im Jahr 2016.

Sehr engagiert in Sachen Elektromobilität zeigt sich außerdem Mercedes. Die Schwaben kreieren für das junge Geschäftsfeld eine eigene Marke EQ, verstehen darunter aber nicht nur künftige Fahrzeuge, sondern auch eine Reihe von Dienstleistungen drumherum. Ein Concept Car namens Generation EQ steht für die neue Richtung der Stuttgarter, mehr als 500 Kilometer Reichweite sind mit einer einzigen Akkufüllung angepeilt.

Weniger um den Antrieb, vielmehr um die Form kümmerte sich BMW, was das Modell Concept X2 betrifft. Das subkompakte SUV offenbart nicht nur frisches Design, sondern auch die Absicht der Münchner, das Sport-Utility-Vehicle-Segment noch stärker zu bedienen. Mehr Informationen über die Neuheiten des Pariser Autosalons finden Sie in der Sonderbeilage, die am Mittwoch, 5. Oktober, der TT beiliegt.