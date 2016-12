Salzburg, Los Angeles – Die Marke BMW wurde heuer hundert Jahre alt – der Konzern feiert seit geraumer Zeit das Jubiläum mit der Präsentation von „Vision Next“-Studien. Die jüngste Vorstellung ist der Mini Vision Next, ein Entwurf, der auf der Los Angeles Auto Show im November zu sehen sein wird, begleitet von Exponaten der Marken Rolls-Royce, BMW und BMW Motorrad.

Mit dem Mini Vision Next zeigt BMW Mobilitätslösungen der Zukunft, bei denen es auch und vor allem um das autonome Fahren geht. Auch macht sich der Hersteller Gedanken darüber, wie ein Mini-Modell Bestand hat in einer Welt, in der das Eigentum an einem Fahrzeug an Stellenwert verliert und die „Shared Economy“ an Präsenz zulegt. Deshalb geht es dem Produzenten auch darum, ein Fahrzeug zu kreieren, das sich je nach Nutzer variabel darstellt, BMW spricht von einer „bespiel­baren Leinwand“. (TT)