Von Max Strozzi

Innsbruck, Graz – Der Preis zu hoch, die Reichweite zu gering, die Ladestationen zu verstreut und insgesamt kaum greifbare Vorteile für den Kunden – diese Probleme hätten das Elektro-Auto bisher eingebremst, sagt Peter Fischer, Leiter des Instituts für Fahrzeugtechnik an der TU Graz. Seiner Ansicht nach könnte aber bereits die kommende Batteriegeneration dem E-Auto einen kräftigen Schub verleihen. „In den nächsten drei bis vier Jahren kommt die nächste Batterien-Generation in Serienanwendung, die bei gleichem Gewicht etwa 50 Prozent mehr Kapazität hat und schneller geladen werden kann“, schildert Fischer, jüngst auf Tirol-Besuch, gegenüber der TT. Damit würde ein klassisches Stadtauto unter realen Alltagsbedingungen statt bisher etwa 130 km Reichweite bereits 200 km erreichen, die Reichweite von Premium-Autos würde von 160 bis 180 km in Richtung 250 bis 300 km steigen. „Mit einer 380-Volt-Ladestation wäre zudem die Batterie in drei bis vier Stunden wieder voll. Somit kommen wir insgesamt in eine Nutzung hinein, die das E-Auto für Mittelstrecken attraktiv macht“, meint Fischer.

Derzeit koste ein E-Stadtauto zwischen 20.000 und 35.000 Euro, maßgeblich dafür sei der hohe Batteriepreis. Auch diesen sieht Fischer sinken. In den vergangenen fünf Jahren sei der Batteriepreis um etwa 5000 Euro oder ein Drittel billiger geworden. „Batterien wurden schneller billiger als erwartet“, sagt der Experte. Er hofft, dass sich diese Preisentwicklung fortsetzt.

Für die Alltagstauglichkeit der E-Autos mangle es allerdings noch an Ladestationen. „Damit meine ich relativ viele 380-Volt-Ladepunkte, an denen ich mir rasch 10 bis 40 Kilometer frische Reichweite ins Auto laden kann. Somit könnte man von zu Hause wegfahren und für die Heimfahrt wäre das Auto wieder vollgeladen“, schildert Fischer: „Mit der nächsten Batteriegeneration und flächendeckender Lade-Infrastruktur wären E-Autos weitestgehend alltagstauglich und auch sehr attraktiv für Tirol“, glaubt der Fachmann. Die Politik sei aber gleichzeitig gefordert, zusätzlichen Nutzen für E-Autofahrer zu schaffen. „Das könnte auch etwa durch Innenstadtverbote oder Parkverbote für Verbrennungsmotoren oder kostenlosen Strombezug funktionieren.“

Zudem rät Fischer allen Häuslbauern, einen Ladeanschluss für E-Autos zu berücksichtigen. „In jede neue Garage eine 380-Volt-Starkstromdose“, findet er. „Damit lässt sich in einer Stunde 50 bis 200 Kilometer Reichweite in das Auto laden“, rechnet er vor.

Die übernächste Batteriengeneration sollte die Reichweite noch einmal steigern. „In fünf bis sechs Jahren sehe ich 800-Volt-Autos kommen mit einer Reichweite von 400 bis 500 Kilometern.“ Je nachdem, wie viel Batterie man ins Auto packt, käme man auf 800 bis 1000 km. Kostenpunkt laut Fischer: „Wohl eher im Bereich eines teuren Oberklasse-Autos.“