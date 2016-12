Von Walter Schrott

Bologna – 3,5 Millionen: So oft wurde der Citroën C3 – aufgrund seiner ausgeprägten Rundungen mitunter als Knutschkugel tituliert – seit seinem Debüt im Jahr 2002 verkauft. An solche Erfolge anzuknüpfen, ist nicht einfach. Doch was die Franzosen jetzt präsentieren, macht Appetit. Keine Revolution, aber Evolution auf hohem Niveau.

Auf den ersten Blick erkennbar: Der neue C3 hat sich stilistische Anleihen beim größeren Bruder Cactus geholt. Und damit sind nicht nur die markanten Luftpolster (Airpumps) an den Flanken gemeint, die das eine oder andere Blech-Malheur verhindern sollen. Besonders markant ist die wuchtige Frontpartie. Das in die Motorhaube integrierte Doppelwinkel-Logo erstreckt sich über die gesamte Breite bis zu den Tagfahrlichtern, darunter schaffen die Scheinwerfer und die farblich umrandeten Nebelleuchten zwei weitere Ebenen. Schwarz lackierte A- und B-Säulen sorgen für ein „schwebendes“ Dach, das in einem muskulösen Heck mündet. Die Rückleuchten strahlen im 3D-Effekt und betonen die Fahrzeugbreite. Rundum ein gelungener Auftritt, der den Designern Mut bescheinigt und bei der Klientel mit Sicherheit ankommen wird. Der flotte Fünftürer hebt sich erfrischend vom breiten Angebot in dieser Klasse ab.

Und die Franzosen treiben es bunt mit einem umfangreichen Individualisierungs-Angebot. Neun Außenfarben können mit drei Dachfarben zu 36 Zweifarben-Lackierungen gemixt werden. Darüber hinaus kann der C3 mit allerlei Farbtupfern (Außenspiegelgehäuse etc.) aufgepeppt werden. Innen umfängt er die Passagiere mit Funktionalität und französischem Lebensgefühl. Dazu gehören unverzichtbar bequeme Sitze. Drei Ausstattungsversionen (Live, Feel und Shine) stehen zur Wahl und mit vier Interieurvarianten können dank verschiedener Materialien, Farben und Oberflächen puristisches Design, wohnliche Atmosphäre, dynamisches Ambiente oder ein Hauch von Luxus geordert werden. Mit plus fünf Zentimetern gegenüber dem Vorgänger streckt sich der C3 jetzt auf 3,99 Meter Gesamtlänge mit plus sieben Zentimetern Radstand. An Breite hat er zwei Zentimeter zugelegt. Dafür ist er um vier Zentimeter niedriger ausgefallen, ein Zugeständnis an aktuelle Design-Trends. Vorne offeriert der kleine Franzose ein luftiges Raumgefühl, aber auch im Hinterstübchen geht das Platzangebot in Ordnung. Ins Ladeabteil passen klassenadäquate 300 Liter.

Alle Spielarten modernen Infotainments sind mit Citroën Connect Nav und Mirror Screen geboten. Letztere Funktion ist mit Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink kompatibel und kann via 7-Zoll-Touchscreen genutzt werden. Das Angebot an Assistenzsystemen umfasst eine Berganfahrhilfe, einen Spurwechsel-Warner, Parksensoren, eine Rückfahrkamera, einen Müdigkeitswarner und einen Tot-Winkel-Assistenten. Auf die Bordkamera (Weltpremiere), die alles aufzeichnet, was sich vor dem Auto abspielt, müssen die Österreicher aus Datenschutzgründen verzichten. Optimiert haben die Techniker auch das Fahrwerk, mit der Ansage, damit neue Maßstäbe im Segment zu setzen.

Unter der Haube des C3 werken Triebwerke aus dem Konzernregal. Den Dreizylinder-Benziner gibt es mit 68, 82 und 110 PS, den Vierzylinder-Diesel mit 75 und 100 PS. Die Kraftübertragung besorgen manuelle 5-Gang-Getriebe, ausgenommen der 110-PS-Benziner, der mit einem 6-Gang-Getriebe bestückt ist und optional auch mit einer 6-Stufen-Wandlerautomatik angeboten wird. Unser Eindruck nach ersten Testkilometern: Chapeau, der C3 macht eine gute Figur, strebt flott vorwärts und lässt sich folgsam durchs Kurvenreich dirigieren. Wobei das Fahrwerk den Komfort eindeutig in den Vordergrund stellt. Dass er sich in ambitioniert gefahrenen Radien seitlich verneigt, verzeiht man ihm gerne. Wer eher zu Rasanz neigt, sollte auf alle Fälle zum 110-PS-Benziner greifen. Souverän agieren dank ihres üppigen Drehmoments auch die beiden Ölbrenner. Generell zeichnen sich die Triebwerke durch Sparsamkeit aus. Gerade einmal 3,5 Liter verspricht Citroën für den 75-PS-Diesel und selbst der 110-PS-Benziner soll sich mit 4,6 Litern begnügen.

Der neue C3 feiert bei der Vienna Autoshow im Jänner Österreich-Premiere und rollt gleich danach zu den Händlern. Die Preisliste startet bei 11.990 (68-PS-Benziner), für die Topversion (110-PS-Benziner mit Automatik) sind mindestens 19.140 Euro abzuliefern. Die Dieselversionen liegen zwischen 14.490 und 18.690 Euro.