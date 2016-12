Telfs – Mehr Platz, mehr Marken, mehr Personal: Das stellt Unterberger Automobile für den Standort in Telfs am Wildauweg 1 in Aussicht: Aus der bisherigen Niederlassung will der Tiroler Konzern ein Mehrmarkenhaus machen, das den Titel Autowelt trägt. Damit hatte das Unternehmen schon bisher Erfolg, immerhin gibt es bereits drei Autowelt-Standorte im Bundesland, und zwar in Innsbruck, in Kufstein und in Strass i. Z. „Wir investieren hier etwa 1,2 Millionen Euro“, berichtet Dieter Unterberger, Geschäftsführender Gesellschafter von Unterberger Automobile. Das Geld fließt in eine neue Werkstatt, in einen modernen, größeren Schauraum, in ein neues Ersatzteillager, in ein neues Reifenlager und in eine neue Reifenwechselstation. Auch beim Angebot wird sich einiges ändern. Zu den Marken Hyundai und Mitsubishi stoßen in weiterer Folge Land Rover und Jaguar hinzu, auch BMW-Gebrauchtwagen (Premium Selection) werden aktiv beworben. Für die neue Autowelt konnte die Unterberger-Familie einen alten Bekannten gewinnen: Martin Kornexl. Er war bereits schon einmal für Unterberger Automobile tätig, zuletzt aber arbeitete er für Auto Meisinger in Völs. „Das ist eine tolle Herausforderung“, bewertet er die neue Aufgabe. Während des Umbaus geht es darum, den Betrieb aufrechtzuerhalten – und dies gelingt über den Ausweichstandort Kematen (Land Rover Service Autohaus Mühlbacher). Nach Abschluss der Arbeiten übersiedeln alle Beschäftigten wieder nach Telfs, insgesamt elf.

Damit kommt der Konzern Unterberger Automobile aber noch nicht zur Ruhe: „Wir haben seit 2013 rund 15 Millionen Euro in die Modernisierung verschiedener Standorte investiert“, erklärt Gerald Unterberger, auch er Geschäftsführender Gesellschafter von Unterberger Automobile. Als Nächstes sollen die Niederlassungen in Freilassing und Lindau fertig werden. Und dabei bleibt es nicht, wie ein weiterer Geschäftsführer, Josef Gruber, bestätigt: Die Unterberger-Gruppe ist auch mit Immobilien-Entwicklung vertraut, das augenblickliche Bauvolumen betrage rund hundert Millionen Euro. „Im nächsten Jahr kümmern wir uns um ein Projekt in Kiefersfelden, hier geht es um 42.000 Quadratmeter. Hier laufen schon die Vorbereitungen“, sagt Gruber. (hösch)