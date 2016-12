Von Walter Schrott

Wolfsburg – VW kommt zwar aus den Schlagzeilen rund um den Abgasskandal nicht heraus, das kümmert den Golf aber wenig: Er läuft und läuft und läuft und geht weg, wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Der ewige Topseller im Kompaktsegment, der für diese Liga schon einen eigenen Namen „Golfklasse“ geschaffen hat, ist auch in seiner siebten Auflage ein Verkaufsschlager. Alleine Österreich konnten seit der Golf-Premiere im Jahr 1974 sage und schreibe 906.000 Stück verkauft werden, 377.000 sind aktuell auf unseren Straßen unterwegs. Damit ist der Golf seit 1978 ununterbrochen das meistverkaufte Auto in der Alpenrepublik. Der weltweite Absatz liegt bei mehr als 33 Millionen.

Bevor 2019 Golf der VIII. zur Thronfolge bläst, hat Volkswagen seinem Selbstläufer noch rasch ein Update spendiert. Äußerlich sind die Veränderungen dezent ausgefallen. Wozu auch? Immerhin, die neuen Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht in doppelter Bumerangform stehen dem Wolfsburger ausgezeichnet. Und auch die Stoßfänger mit größeren und eckigen Lufteinlässen machen ordentlich was her. Eine Augenweide ist auch die Heckpartie, an der jetzt Voll-LED-Rücklichter strahlen und an deren Unterkante Doppel-Endrohre hervorlugen. Da hat man dem bisher schon glasklaren Design vorne wie hinten noch einen guten Schuss sportliche Optik nachgeschenkt.

Die bedeutsameren Updates spielen sich innen ab. Die verschiedenen Infotainment-Bildschirme sind (je nach Version 6,5 bis 9,2 Zoll) größer geworden, die Vernetzung erreicht ein neues Niveau. Und der Golf ist der erste Kompakte, dem VW eine Gestensteuerung spendiert. Da lassen sich beispielsweise per Handbewegung die Radiosender wechseln oder die Lautstärke einstellen. Und auf Wunsch gibt es ein digitales Cockpit. Vom großen Bruder Passat abgeschaut hat sich der Golf ein besonderes Schmankerl. Der aktive Stauassistent übernimmt auf Wunsch Kommando, wenn’s nur mühsam weitergeht, und folgt dem vorausfahrenden Fahrzeug automatisch mit dem gebotenen Abstand. Das funktioniert bis 60 km/h, wobei die Verantwortung immer noch beim Fahrer liegt. Vom autonomen Fahren ist der Golf damit noch weit entfernt, aber es lässt sich erahnen, um wie viel einfacher und vor allem sicherer das Fahren in naher Zukunft sein wird. Und wer kennt nicht des Fahrers Leid, wenn es darum geht, mit einem Anhänger rückwärts zu fahren. Die blamablen Vorstellungen von weniger routinierten Hängerfahrern, die neuerdings sogar Pferde zum Lachen bringen, gehören der Vergangenheit an. Dafür sorgt ein genialer Trailer-Assistent, der künftig das Rangieren übernimmt. Mit seinem umfassenden Infotainment-Angebot und einer Armada an Assistenzsystemen klopft der Golf schon ans Oberklasse-Türchen.

Antriebstechnisch gibt es zwei wesentliche Neuerungen zu vermelden. Ein brandneuer 1.5 Turbo-Benziner leistet 130 PS und verbraucht mit 4,6 Litern pro 100 Kilometer um einen Liter weniger Sprit als vergleichbare Triebwerke. Das ist nicht zuletzt der Zylinderabschaltung bei Teillast zu verdanken. Das bisherige 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wird künftig von einer 7-Gang-Version abgelöst.

Die überarbeiteten Gölfe starten ab März (Limousine, Variant und Alltrack). Mitte des Jahres folgt der Stromer e-Golf, dessen Reichweite um 50 Prozent auf 300 Kilometer erhöht werden konnte. Den Schlußstrich zieht im vierten Quartal der Sportsvan. Die Preise sind noch nicht fixiert. Kleiner (oder gar großer?) Wermutstropfen für Openair-Fans: Das Golf Cabrio läuft aus.