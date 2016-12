Brüssel – Dass Autofirmen der Gegenwart immer wieder futuristische Produkte in Science-Fiction-Filmen auffahren lassen, ist nicht neu: In „I,Robot“ (2004, Regie: Alex Proyas) war ein Audi-Modell zu sehen, das als eine Mischung eines TT-Coupés und eines R8 völlig autonom mit Will Smith unterwegs war. Tom Cruise vertraute den Diensten eines Lexus-Gefährts in „Minority Report“ (2002, Regie: Steven Spielberg) Und in der Dystopie „Die Insel“ (2005, Regie: Michael Bay) durfte sich Chrysler austoben. Abermals ist es die Toyota-Tochter Lexus, die sich vor der Kamera in Szene setzt: Für den Mitte 2017 in die Kinos kommenden Film „Valerian – die Stadt der tausend Planeten“ (Regie: Luc Besson), haben die Japaner einen Skyjet entworfen, der den markentypischen Kühlergrill und die Frontscheinwerfer des neuen Sportcoupés LC zitiert. Einen ersten Trailer gibt es auf der Homepage www.valerianmovie.com zu sehen. (hösch)