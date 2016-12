Wien – Eine Initiative sieben europäischer Verbände rund um die Fahrzeugindustrie fordert von der EU-Kommission rechtliche Rahmenbedingungen, um den freien Zugang zu Fahrzeugdaten für alle sicherzustellen. Als Lösung wird eine offene so genannte Telematik-Plattform vorgeschlagen. Fahrzeugbesitzer sollen entscheiden, wer auf welche Daten Zugriff erhält, hieß es diese Woche vor Journalisten.

Ab 2018 müssen alle neuen Pkw in der EU verpflichtend über den Autonotruf „eCall“ verfügen. Über eine eingebaute SIM-Karte werden die Fahrzeuge jederzeit online sein, erklärte Wolfgang Dytric­h, Vorsitzender des Berufszweiges Großhandel mit Kfz-Teilen und Serviceeinrichtungen. Doch schon jetzt bieten Fahrzeughersteller eigene Notrufdienste in Kombination mit Mehrwertdiensten an. Dabei übermitteln Pkw permanent Fahrdynamikdaten bzw. für die Fahrzeugwartung relevante Daten an die Hersteller. Diese Praxis sei mit Blick auf den Datenschutz problematisch und könne etwa Werkstätten benachteiligen, erklärte das Landesgremium Fahrzeughandel Wien.

„Niemand weiß, wohin die Reise geht“, konstatierte Dytrich. „Aktuell ist der Berufsstand des freien Teilehandels und der Bereich der Serviceeinrichtungen massiv gefährdet, wenn Fahrzeughersteller exklusiv den Zugriff und die Vermarktung der Fahrzeugdaten beanspruchen“, sagte er. Die Folge wäre eine Wettbewerbsverzerrung. Dytrich rät Kunden, schon jetzt beim Kauf eines neuen Autos den Vertrag genau zu lesen. Denn viele Marken würden dadurch bereits jetzt sicherstellen, dass sämtliche Rechte der Daten an den Hersteller übergeben werden. Laut einem Experten der Datenschutzkommission im Bundeskanzleramt seien diese Zustimmungserklärungen nicht datenschutzkonform – und somit auch nicht rechtskonform.

Georg Ringseis, Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Wien, befürchtet eine Monopolisierung, wenn Fahrzeughersteller exklusiv über die Daten verfügen. Das könne dazu führen, dass Autobesitzer nur noch in bestimmten Werkstätten ihre Pkw reparieren lassen können. Für Konsumenten würde eine Monopolisierung einen Preisanstieg bedeuten. Noch sei es so, dass Kunden speziell bei älteren Autos und dem Angebot des freien Teilehandels günstigere Reparaturleistungen erhalten.

Die sieben europäischen Verbände, darunter etwa auch der internationale Automobilverband FIA, begrüßen den technologischen Fortschritt der vernetzten Fahrzeuge. Jedoch müsse der faire Wettbewerb gewährleistet sein und unabhängige Dienstleister den gleichen Zugang zu Fahrzeugdaten erhalten wie die Hersteller. Laut den Experten wird die Europäische Kommission voraussichtlich bis Juni 2017 über eine entsprechende Gesetzesinitiative entscheiden. (wer, APA)