Von Stefan Pabeschitz

Madrid – Toyota steht traditionell für brave, zuverlässige Technik, ist der Vorreiter in Sachen Hybrid-Antrieb und hat eine treue Stammkundschaft, die man sich nicht mit allzu großen Schlenkern von der Kernlinie aufzuregen traut. Aiko Toyoda, der sehr autoaffine Chef des Hauses, verordnet seiner Marke aber dennoch regelmäßig eine Injektion Lebendigkeit abseits des glatten Mainstreams. Deswegen gibt es in der Modell­palette beispielsweis­e sportliche Farbtupfer wie GT86 oder LFA. Nun hat Toyota auch die Designschiene für sich entdeckt. C-HR steht für Coupé-Highrider, womit die Zutaten für dieses Crossover-Modell schon definiert sind: Über einen bulligen, SUV-artigen Unterbau zieht sich eine geduckte Coupé-Linie. Eine schmale Fensterreihe verläuft über der massiven Flanke, kühne Schwünge und kantige Facetten münden in ungewöhnlichen Abschlüssen und Winkeln – ruhig und glatt wirk der C-HR aus keiner Perspektive. Ein bisschen vom Nissan Juke schimmert schon durch, aber rundum angespitzt, nachgewürzt und noch kecke­r gemixt. Auch drinnen sind fließende Formen, Rauten und Kanten kombiniert, nichts wirkt beliebig oder zufällig.

Dazu ist der C-HR mit 4,36 Metern Länge praktisch gleich groß, wie Toyotas Kompaktklasse-Biedermann Auris – andere Gemeinsamkeiten fehlen aber völlig. Weil der pfiffige Neue das erste speziell für den europäischen Markt entwickelte Modell der Marke ist, wurde der Toyota-Chefkonstrukteur selbst verpflichtet, hier einige tausend Erfahrungskilometer zurückzulegen. Er kam mit der Erkenntnis zurück, dass auf dem alten Kontinent ordentlich Gas gegeben, wenig gebremst und viel gelenkt wird. Einiges an Hirnschmalz und Aufwand wurde deswegen in das Fahrwerk investiert – der C-HR ist ein auffallend fahrdynamisches Spaßgerät geworden, reagiert in Echtzeit auf Lenkbefehle, kennt nur minimale Wankbewegungen und findet im wieselflinken Wedeln durch die Gassen seine Lieblingsdisziplin.

Bei so viel Ehrgeiz für Design und Fahrwerk hätte auch die Motorenpalette noch ein wenig mehr Mut vertragen: Im 1,2 Liter Turbo-Benziner steckt zwar viel technischer Feinschliff, aber seine 116 PS und 185 Newtonmeter Drehmoment reichen schlichtweg nicht aus, um das nahe an der Perfektion arbeitende Fahrwerk zu fordern.

Im Handschalter kann noch mit ausreichend Drehzahl nachgeholfen werden, in der Automatikversion, womöglich noch kombiniert mit dem optionalen Allradantrieb, wird das Fahr­erlebnis aber zunehmend pazifistischer. Alternativ gibt es Toyota-üblich noch eine Hybridvariante, der allerdings auch nur 122 PS kombinierte Systemleistung aus Verbrennungs- und E-Motor gegönnt wurden – womit der Vortrieb ähnlich schüchtern ausfällt wie im Benziner. Auch die Eigenheit des CVT-Automatikgetriebes, das Motor­drehzahl erst zeitverzögert in Tempo umsetzt, tritt beim Hybriden noch stärker zu Tage.

Das ausgezeichnete Fahrwerk und sein Handling-Potenzial würden eine Portion mehr Leistung problemlos vertragen, Toyota möchte die auch in absehbarer Zeit nachreichen. Ein Dieselaggregat steht aber keineswegs zur Diskussion – so weit geht die Übernahme noch bestehender europäischer Vorlieben dann doch wieder nicht.

Die Tarife für Toyotas hippe­s Designerstück C-HR beginnen bei 22.200 Euro für den handgeschaltenen Benziner. Für den Hybrid fallen 27.600 Euro an, wobei die mittlere Ausstattungs­variante da schon inkludiert ist. Der offizielle Marktstart erfolgt mit der Vienna Autoshow im Jänner 2017.