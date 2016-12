Von Sabine Hochschwarzer

Sölden – Der Motor heult auf, die Reifen drehen durch, finden wieder Grip und der Schnee spritzt. „Einlenken, erst danach wieder Gas geben und los!“ Instruktor Fritz lächelt und meint es ernst. Die Linie wird enger, dann fliegen die Pylonen. Zum 26. Mal macht BMW mit seinem „Winter Test Drive“ nun in Sölden Station. Sechs Wochen lang lassen die Bayern derzeit auf 2650 m Seehöhe, im weltweit höchstgelegenen Winter-Testgelände, wieder ihren Motorwerken freien Lauf – gewollt freien Lauf. „Probiert nur, im Straßenverkehr kann man das nicht testen“, fordert Mike, der schon „ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber viele“ auf dem gesicherten Gletscher-Parcours Rat parat hat.

Die Münchner brachten heuer viel mit ins Ötztal. Minis etwa, Clubman-Modelle mit ihrem neuen Allrad-System. Von seinem Markennamen setzt sich der lange Kleine aus der BMW-Group allerdings schnell groß ab. Mit „ALL4“ (statt des typischen Frontantriebs) geht es am ewigen Eis rund. Zunächst durchaus kontrolliert, dank Fahrdynamikregelung (DSC – Dynamische Stabilitätskontrolle) und trotz durchgedrückten Gaspedals. Ausritte zwischen den orange-weißen Hütchen sind so fast ausgeschlossen. Wer den Halt verliert, den bremst der Motor ein. Schnell gehe aber anders, spötteln die Instruktoren per Funk. Ein Druck auf die DSC-Taste, es leuchtet nun DTC („Dynamic Traction Control“) auf, und es wird sportlicher: Die Räder drehen dezent durch. Was etwa beim Berganfahren auf Schnee von Vorteil ist, gilt auf dem Geschwindigkeitskurs als erste Herausforderung. Der Mini steht quer – nicht zum letzten Mal, denn so richtig schlüpfrig wird es erst im DSC-off-Modus. Der Clubman hat nach straffer und lockerer Leine nun vollkommen freien Lauf: ruschten, driften, durchdrehen eben.

Später auch im i8. Das schnittige Coupé mit Plug-in-Hybrid-System (Elektromotor vorne/131 PS, Benzin hinten/231 PS) tänzelt durch die Pylonen-Formationen. Je nach Antriebsart leise oder brummend, je nach DSC-Einstellung und vor allem Fahrkönnen mehr oder weniger elegant. Sportlich glänzt der Allrader mit den markanten Flügeltüren in jedem Fall: In 4,4 Sekunden schafft er es von null auf 100 km/h.

Auf der Wellenbahn am Rettenbachferner braucht es aber mehr Bodenfreiheit. Da dürfen die X-Modelle ran – mit Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control – HDC), die sich auch rückwärts bewährt. Wenn in der Steigung nach oben nichts mehr geht, bringt einen das Assistenzsystem auch im Retourgang runter. Ohne aktives Bremsen, das auf Schnee die Gefahr mit sich bringen würde, zu rutschen und damit die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Fahrtechniker Saladin fasst die Stärken aller Hilfen zusammen: „Beim Tennisspielen denkt man an Tennis, beim Golfen an Golf und im Auto an Tennis und Golf.“

Im Tal wartet noch ein Gipfel ohne Foto-Erlaubnis: ein Modell der neuen 5er-Reihe, die dieser Tage erst präsentiert wird. Nur so viel: Die Konkurrenz muss sich wohl auch ohne Schnee warm anziehen.