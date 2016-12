Von Peter Urbanek

Barcelona – Nur in geringem Ausmaß unterscheidet sich der modifizierte Leon von seinem Vorgänger, ein nicht zu unterschätzender Vorteil hinsichtlich der Wertminderung. Während der technisch weitgehend idente VW Golf VII beim gleichzeitigen Facelift seine biedere Linie beibehielt, wollten die Designer in Barcelona ihrem Leon einen Hauch südliches Flair mitgeben. Es sind optisch nur Kleinigkeiten, doch sie unterstützen den neuen, frischen, sportlich getrimmten Auftritt. Die Streckung des Kühlergrills um 40 mm resultierte in einer kaum wahrnehmbaren Vergrößerung des Wagens um zehn Millimeter. Applikationen an Front und Heck durch schärfere Herausarbeitung der Linien gehen in Richtung Sportlichkeit. Front- und Heckleuchten sind komplett mit LED-Technologie ausgestattet, der Zweck all dieser Retuschen war es, dem Fahrzeug einen noch dynamischeren Auftritt zu garantieren.

Die wichtigeren Neuheiten betreffen aber das attraktive Angebot durch Übernahme der technischen Spielwiese aus dem SUV Ateca, der auf der Leon-Plattform steht. Im Mittelpunkt steht der 8-Zoll-Bildschirm, der jetzt Gestensteuerungen erlaubt. Über die Phonebox kann das Smartphone induktiv geladen werden. Das Paket der Assistenzsysteme inkludiert Stau-, Spurhalte-, Parkassistent, auch der Totwinkelwarner ist verfügbar, das Aufpreispaket scheint mit 815 Euro günstig kalkuliert zu sein. Neu für das Modelljahr 2017, welches für den Leon rund um die Vienna Motorshow im Jänner beginnt, ist die Ausstattungsvariante Xcellence. Wie der Name schon sagt, geht es hier darum, Kundenwünschen, die in Richtung Luxus, gepaart mit Komfort und hoher Sicherheit, gehen, ein entsprechendes Angebot zu machen. Preislich ident steht diesem Paket die Variation FR gegenüber, hier können sportlich ambitionierte Käufer ihre Idealkombination zusammenstellen. Das Motorenangebot bleibt weitgehend unverändert, die Benzinreichweite reicht von 85 PS bis 180 PS, bei den Selbstzündern beginnt die Leistungsschiene mit dem neuen 115 PS starken 1,6-Liter-TDI, sie endet beim 2-Liter-TDI und 184 PS. Interessant ist dieser Trend in Österreich. Besonderer Beliebtheit erfreut sich der 1,4-Liter-TSI-Benziner mit 125 PS, also leicht sinkende Dieseleuphorie. Die Preisliste ist, wie immer ein weites Land, jetzt beachtlich attraktiv. Ab 14.990 Euro kann in den Leon eingestiegen werden, das obere Limit liegt bei 34.340 Euro, die fünf Ausstattungs-Wahlmöglichkeiten Reference, Style, X-Perience, Xcellence und FR erlauben viele Kombinationen, auch mit 4x4 (Allradsystem: Haldex). Ab Februar kommenden Jahres stößt der 300 PS starke Cupra zur Leon-Reihe.

Im Designstudio von Seat blickte der Chef Alejandro Mesonero-Romanos in die Zukunft der Marke ab 2020, die für ihn schon morgen ist. Der Ateca ist schon am Markt, das Showcar 20V20 schmückte schon internationale Automobilshows, der Arona, ein SUV auf Ibiza-Basis, ist vor dem Start. Anregend war das Thema E-Motorisierung, momentan von großer Aktualität. Natürlich arbeitet auch Seat an entsprechenden Programmen, doch hier muss praktisch von null weg begonnen werden. Modelle aus dem laufenden Programm kommen nicht in Frage, ein E-Seat erfordert einen längeren Radstand, kürzere Überhänge, dafür wächst er aber wegen der im Boden befindlichen Batterien in die Höhe. Gewicht, Kühlung, Sicherheitsauflagen, Schutz der Passagiere sind Komponenten, die sich anders als bei konservativen Fahrzeugen stellen. Eines darf aber nicht übersehen werden: Ein E-Seat muss preislich im Bereich von rund 20.000 Euro liegen, heute fast ein Ding der Unmöglichkeit.