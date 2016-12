Von Beatrix Keckeis-Hiller

Palma de Mallorca – Škoda betritt, vielmehr befährt, mit dem Kodiaq neues Terrain. Er debutiert im dicht und dichter besetzten Segment der kompakten Sport Utility Vehicles. Das ist für die Tschechen, nach den 4x4-Versionen des Yeti, des Octavia und des Superb, ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Etablierung (auch) als Allradmarke.

Der Start des großen Bären wurde, geradezu symphonisch, im Vorfeld in mehreren Akten inszeniert. Im Rahmen statischer Auftritte und eines Vorserien-Probelaufs wurden die Talente des Kodiaq bereits ausgiebig ausgelobt. Auf knapp 4,7 Metern Länge die Option auf Siebensitz-Konfiguration, ein Kofferraumvolumen von mindestens 270 bis zu 2065 Liter, zum Marktstart zwei Diesel- und zwei Benziner-Motorisierungen im Leistungsbereich zwischen 125 und 190 PS (1.4 TSI respektive 2.0 TSI sowie Zweiliter-TDI), Praxisdetails, die Škoda weiter ausgebaut hat (siehe etwa Tür-Kantenschutz), ein umfangreiches Konvolut an elektronischen Assistenz-Systemen und – ein zunehmend als wichtig propagiertes Verkaufsargument – Konnektivität auf der Höhe der Zeit. Allradantrieb ist – ausgenommen die (frontgetriebenen) Einstiegsversionen – stets an Bord. Das Ganze ist verpackt in ein markant-kantiges Kleid. Solide, praxisgerecht, klar strukturiert und geräumig ist das Interieur, wie von Škoda gewohnt.

Rund um Mallorcas Hauptstadt Palma stand der Kodiaq bereit für eine Fahr-Erprobung. Aus dem reichhaltigen Angebot an Motor- und Getriebevarianten standen der Top-Diesel mit 190 PS und manueller Sechsgang-Schaltung sowie der Top-Benziner mit siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe am Start. Damit wurde er durch die Stadt und die Dörfer, sowohl über die Autobahn als auch die kurvigen, teils sehr schmalen Straßen des mallorquinischen Hinterlands geschickt. Der schottrige Anteil war minimal, beschränkte sich auf nur kurze Passagen. Die Klettertalente waren nicht das Thema. Vielmehr der asphaltbezogene Komfort beim Kutschieren von großen und kleinen, menschlichen und animalischen Kuscheltieren.

Beide Motorisierungs- und Getriebevarianten beherrschen das auf der Eco- und der Normal-Fahrwerkseinstellungsstufe ohne Tendenz zum Schaukeln. Sportlich gepolte Fahrernaturen werden den knackigeren Fahrmodus bevorzugen. In keiner der Fahrlaunen neigen die Aufhängungen zum Stuckern oder Poltern. Die Lenkung macht genau das, was der Fahrer will. Während der 190-PS-Diesel gefühlt gemächlicher ans Werk geht, zeigt der 180-PS-Benziner sportliche Munterkeit. Über ihre Bauweise meldet keiner etwas an den Innenraum weiter. Angenehm aufgefallen ist die superbe Übersichtlichkeit der Karosserie. Vertraut ist die Bedienung sämtlicher Steuerungen, auch die Weiterentwicklung der Infotainmentsystem-Funktionen gibt keinerlei Rätsel aufzulösen. Will man das Lenkrad ausnahmsweise aus der Hand geben, muss man weder auf dem Beifahrersitz noch in der zweiten Reihe befürchten, Platzangst zu entwickeln. Der äußerste Fond ist am ehesten für den Kinder- oder Kuscheltiertransport geeignet. Bei Mitbringen einer gewissen Einsteig-Gelenkigkeit können es mittelgroße Erwachsene auf kurzen Strecken auch einigermaßen aushalten. In Österreich startet der Škoda Kodiaq im März des kommenden Jahres. Der Einstiegspreis beträgt für den frontgetriebenen 1.4 TSI 25.690 Euro.