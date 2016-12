Ingolstadt – Immer mehr Automodelle und Varianten bringen starre Fabrikationsabläufe schön langsam an ihre Grenzen. Mit dem Konzept einer so genannten Smart Factory will Audi seine Produktion fit für die Zukunft machen und damit gleich das Fließband – Symbol der automobilen Massenherstellung – abschaffen. Big Data, das Generieren und intelligente Verknüpfen von Daten, soll nach dem Willen der Ingolstädter in dieser Zukunftsfabrik für eine datengetriebene und damit hochflexible Fertigung sorgen.

Eine Fertigung, in der Audi seine Autos in Zukunft möglicherweise nicht mehr am Fließband, sondern nach einem radikal neuen Konzept produziert: in der Modularen Montage. Dort ermöglichen kleine, separate Arbeitsstationen hochflexible Arbeitsabläufe. Fahrerlose Transportsysteme bringen Karosserie und Teile zu den Stationen. Über dieses Projekt hinaus forscht Audi an weiteren Zukunftstechnologien – angefangen beim Einsatz von Virtual-Reality-Brillen bis hin zum Metall-3D-Druck. (fell)