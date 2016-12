Von Peter Urbanek

Turin – Veloce nur mit Sportlichkeit zu übersetzen, wäre natürlich ein Fehler. In der italienischen Sprache versteht man darunter Geschwindigkeit, im modernen Neudeutsch Speed. Um in korrekten Grenzen zu bleiben, wird das sportliche Element betont, sonst müsste man sagen“ geben wir einfach Gas“. Die Giulia Familie wächst, jetzt bekommt sie mit dem Modell „Veloce“ eine Ergänzung, die ganz eindeutig die Erinnerung an große Tage dieser Marke in der Gegenwart bringen soll. Beim Blättern in der Alfa Bibel „All the Alfas“ grüßen die gefeierten Vorgänger: Veloce Spider, Giulietta GT Veloce oder auch die Viertürer Veloce, mit der der junge Jochen Rindt der Konkurrenz das Fürchten beibrachte.

Zurück aus der Vergangenheit, hinein in der Gegenwart: Das aktuelle Alfa-Giulia-Programm scheint bereits gut aufgestellt, von 136 PS bis zu den 510 PS im vierblättrigen Kleeblatt Quadrifoglio können die Kunden ihre Wünsche nach Fahrleistungen abdecken. Die neue Variante „Veloce“ bringt noch mehr Pfeffer in das jetzt schon recht scharfe italienische Menü. Man nehme die vorhandene Karosse, bestücke sie mit zwei neuen Motoren, einem 2,2 Liter 210 PS starken Diesel oder alternativ einem 2-Liter-Benziner, mächtige 280 PS kräftig, verkupple sie mit einem Allradantrieb, schon geht die Post ab. Keine Vielfalt von Ausstattungsalternativen, einfach zwei Motorenwelten – jeder für sich macht viel Freude. Der Diesel verspricht bei einem Drehmoment von 470 Nm ab 1700 U/min immerhin 235 km/h Spitze bei einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,8 sec, auf der Autostrada besser nicht ausprobieren. Die Benzinwelt kommt mit noch besseren Daten: Spitze 240 km/h, Sprint auf 100 km/h in 5,2 Sekunden, das Drehmoment von 400 Nm wartet auf 2250 U/min.

Beide Turbo-Motoren sind mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe von ZF verbunden, perfekt abgestimmt, das Einlegen der verschiedenen Gänge ist kaum wahrzunehmen. Schalter sind bei der Veloce nicht vorgesehen, dafür kommt mit dem Allradantrieb Q4 von Magna als Gruß aus Österreich eine zusätzliche Komponente zur Erhöhung der Sicherheit, aber auch zum besseren Aufbau des Grips ins Spiel. Als vorige Woche das Wetterunheil über Piemont hereinbrach, war die Mischung aus Regen, feuchtem Untergrund, unzähligen Blättern auf wegen Hochwasser benützten Umfahrungsstraßen eine Herausforderung für das Q4 Allradsystem. Im Normalbetrieb wird die gesamte Leistung an der Hinterachse versammelt, entdeckt aber die ständig kontrollierende Elektronik ein Verschlechterung der Fahrverhältnisse, dann kann bis zu 50 % des Drehmoments an der Vorderachse geleitet werden. Auf den engen Bergstraßen mit ihren Rutscheinlagen bestand dieser Antrieb die Bewährungsprobe. Im Cockpit der Alfa Veloce, aufgeräumt ohne Schalter und Knöpfesalat, sticht auf der Mittelkonsole der Fahrdynamikregler mit drei Modi ins Auge. Dynamic für Sportlichkeit, Natural für den Alltagsgebrauch, Advanced Efficiency für Benützer, die auch ihre Kraftpakte sparsam einsetzen wollen. Als Option gibt es empfehlenswert um 2150 Euro das Performance Paket mit Differentialsperre und Schaltwippen am Lenkrad.

Das Navigationssystem mit seiner perfekten Auflösung am 6,5-Zoll-Schirm überzeugte, bei einer Preisgestaltung von 49.190 Euro für den Benziner und 52.990 Euro für den Selbstzünder ist die Premiumgestaltung des Innenraums der Giulia Veloce fast selbstverständlich. Beide Modelle stehen ab Jänner im Schauraum, erkennbar am beachtlichen Heckdiffusor.

Ab März folgt mit gleicher 4Q Vierradtechnik das erste SUV von Alfa Romeo, Stelvio genannt, für Südtiroler Stilf­ser Joch, nachdem er bereits in USA präsentiert wurde. In seinem Schlepptau sprechen Insider von einer Kombi-Giulia. Witzig der Vergleich mit dem Allradsystem des historischen Alfa 33 S 16V 1990, 132 PS stark. Gerade umgekehrt zu heute lag die Kraft auf der Vorderachse, bei fehlender Traktion wurde Drehmoment an die Hinterachse über eine Lamellenkupplung transportiert.