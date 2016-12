Von Franz Farkas

Barcelona – Der X-Trail zählt durchaus zu den Cashcows der Japaner, die Verkaufszahlen sind durchaus befriedigend, auch weil der Markt für die größeren SUV nach wie vor boomt. Doch eines hielt viele Käufer vom Erwerb eines X-Trails ab: die Motorisierung in Verbindung mit der Antriebseinheit. Der 1,6-Liter-Diesel mit 130 PS beziehungsweise der 1,6-Liter-Benziner war vielen Nissan-Aspiranten nicht kräftig genug. Zudem war eine Automatik im Zusammenspiel mit Allrad nicht erhältlich.

Nun gibt es beides. Der neue Dieselmotor hat zwei Liter Hubraum und leistet 177 PS, dabei wuchtet er stattliche 380 Nm auf die Räder. Dazu gibt es sehr dezente Änderungen an der Außenhaut und vor allem mehr Elektronik in Form von Assistenzsystemen. Aktive Spurkontrolle, Berganfahr-Hilfe, Einparkhelfer, Totwinkel-Assistent, Bewegungs- und Müdigkeitserkennung – alles ist meist serienmäßig, teils nur optional zu haben.

Platz ist genug vorhanden, dank verschiebbarer Rückbank und voll versenkbaren Sitzen ist der X-Trail auch leicht zu beladen. Auf Wunsch gibt es auch eine dritte Reihe für den Transport von bis zu sieben Personen, allerdings muss die letzte Reihe eher eine froschähnliche Haltung annehmen, für längere Strecken ist dieser Platz eher nur für kleinere Kinder angenehm.

Das Transportvolumen reicht bis zu fast 2000 Litern, wer will, darf mit dem X-Trail bis zu zwei Tonnen ziehen, mit der Automatik sind es 350 Kilogramm weniger.

Im Fahrbetrieb entpuppt sich der große Nissan als ein angenehmer Begleiter, die unaufgeregte, aber doch nachhaltige Leistungsentfaltung verhindert das oft gerügte Aufheulen des Triebwerks durch die stufenlose CVT-Automatik. Ein Sprint auf 100 km/h in 10 Sekunden und eine Spitze (auf der deutschen Autobahn) von knapp über 200 km/h sind ein Wort, dabei ist es im Innenraum angenehm leise.

Überraschend die Fahreigenschaften im Gelände. Es ist unglaublich, was man dem Auto alles zutrauen kann, langsame Bergauf-Passagen werden in ihrer Steilheit eigentlich nur durch die Haftfähigkeit der Bereifung eingeschränkt. Aufpassen muss man auch bei der doch etwas eingeschränkten Bodenfreiheit, ein wirklich harter Bursche kann hier etwas mehr bieten. Elektronische Sperren sorgen für gute Traktion, die optionalen 360-Grad-Kameras inklusive Front-Kamera machen auch Hindernisse aus, die beim Bergauffahren von der eigenen Kühlerhaube verdeckt werden. Dabei ist der X-Trail zwar straff, aber nicht unangenehm hart. Preislich beginnt der neue X-Trail mit dem starken Dieselmotor bei 36.511 Euro für die 2-WD-Version mit Automatik in der Ausstattungsstufe Acenta, oben endet die Preisliste bei 43.970 für den 4 WD in der Luxusvariante Tekna. Zur Einführung im März 2017 wird es noch eine Version N-Vision mit 360-Grad-Kameras und Panoramascheibe um knapp 41.000 Euro geben.