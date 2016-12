Wien – Das Warten hat ein Ende: Vorhang auf für den neuen Opel Insignia „Grand Sport“. Auf den ersten Blick beweist die zweite Generation des Opel-Flaggschiffs, dass sie ihren neuen Namenszusatz zu Recht trägt.

Bereits die erste Insignia-Generation – das „Auto des Jahres 2009“ – war mit 900.000 verkauften Exemplaren ­äußerst erfolgreich.

Nun kommt der Insignia Grand Sport, der auf einer komplett neuen Architektur basiert. Das Fahrzeug verfügt über einen 92 Millimeter längeren Radstand, was mehr Platz im Innenraum ermöglicht und insbesondere den Passagieren im Fond zugutekommt.

Zugleich lassen die veränderten Proportionen den Wagen athletischer und präsenter denn je auf der Straße stehen: ein wahres Flaggschiff für die Rüsselsheimer. Der neue Insignia Grand Sport wirkt schon auf den ersten Blick länger und tiefer; mit seiner schlanken, coupéhaften Silhouette vermittelt er festen Stand, beste Aerodynamikwerte mit cW 0,26 inklusive. Im Innenraum umgibt den Fahrer eine schlank und leicht gezeichnete Instrumententafel mit einem großen Zentralbildschirm in der Mitte. Ganz der sportlichen Auslegung des neuen, großen Opel verpflichtet, sitzt der Insignia-Pilot drei Zentimeter tiefer als bisher, was laut Opel ein viel direkteres Fahrgefühl vermittelt. Das hängt wohl auch mit dem Gewicht zusammen. So geriet das neue Modell um bis zu 175 Kilogramm leichter. Im März ist offizielle Premiere am Genfer Autosalon. (TT)