Von Walter Schrott

San José del Cabo – Eines steht fest: Viel Freiheit haben die Audi-Chefs ihren Designern nicht gelassen. Der neue Q5, der im Jänner in die Fußstapfen des Vorgängers tritt, hat sich optisch nicht signifikant verändert. Da wollte man wohl den Lauf nicht gefährden und die aktuellen Q5-Fahrer nicht vergraulen. Die Bilanz spricht für Zurückhaltung. 1,6 Millionen Stück haben die Ingolstädter in acht Jahren unter die Leute gebracht. Da bleibt kein Spielraum für gewagte Experimente. Auf den zweiten Blick sieht es dann doch ein bisserl anders aus. Man spürt, dass dosiert der Pfefferstreuer eingesetzt wurde. Der neue Q5 kommt einen Hauch kantiger daher. Und er holt sich mit dem breiten Singleframe-Kühlergrill optische Anleihen beim Q7. Die Scheinwerfer gibt’s wahlweise auch als LED oder in der Matrix-LED-Technologie. Sieht alles blendend aus und schärft den skulpturalen Auftritt.

Das Cockpit erinnert an den A4 und wartet mit hochwertigen Materialien, perfekter Verarbeitung und bester Funktionalität auf. Da darf man Audi schon die Interieur-Design­führerschaft in dieser Klasse zuerkennen. Aus den kostenpflichtigen Optionen sticht das virtuelle Cockpit heraus, das zwei Darstellungen ermöglicht. Ein Sahnehäubchen des topmodernen Infotainment-Systems ist die „Persönliche Routenassistenz“ bei der Navigation. Einmal aktiviert, merkt sich das Navi regelmäßig befahrene Routen und Ziele und liefert alternative Routenvorschläge.

4,66 Meter Länge, 1,89 Meter Breite, 1,66 Meter Höhe und 2,82 Meter Radstand. Gegenüber dem Vorgängermodell hat der neue Q5 in fast allen Abmessungen zugelegt. Die Aluminium-Diät zeigt Wirkung. Je nach Motorisierung konnten bis zu 90 Kilo eingespart werden. Platz für fünf Leutchen gibt es reichlich, mit 550 bis zu 1550 Litern schluckt das Ladeabteil um zehn Liter mehr als bisher. Insgesamt sind fünf Triebwerksversionen verfügbar. Ein 2.0 TFSI-Benziner mit 252 PS, ein 2.0 TDI mit 150, 163 und 190 PS und ein 3.0 TDI mit 286 PS. Je nach Motorisierung besorgen ein 6-Gang-Schaltgetriebe, eine 7-Gang S troni­c oder eine Achtstufen-Tip­tronic die Kraftübertragung. Der Powerdiesel setzt auf den bewährten Quattro-Allradantrieb, der permanent Vorder- und Hinterachse beliefert. Alle anderen Triebwerke sind mit der neuen Quattro-Ultra-Technologie bestückt. Dieses System koppelt die Hinterachse immer ab, wenn kein Bedarf besteht, kann aber das Antriebsdrehmoment je nach Traktion bis zu 100 Prozent nach hinten leiten. Der Q5 mit dem Basisdiesel ist später auch als Fronttriebler zu haben. Neu zu den nunmehr 30 angebotenen Assistenzsystemen gesellen sich der Stauassistent, der teils die Lenkarbeit übernimmt und Abstand hält, und der Trailer-Assist, der Hängerfahren zum Kinderspiel macht. Serienmäßig kommt der Q5 mit einem Stahlfahrwerk, das auch als Sportfahrwerk oder mit adaptiver Dämpferregelung angeboten wird. Neu ist die Luftfederung, mit der sich nicht nur die Dämpfer, sondern auch die Trimmlage der Karosserie fünfstufig regeln lässt. Da setzt Audi Maßstäbe in dieser Liga.

„Hoch das Bein“ lautet die Devise, wenn es ins Gelände geht. Die Pneumatik hebt im Offroad-Programm die Karosserie ein paar Zentimeter an und schaltet alle Systeme auf Geländebedingungen. Dann geht es locker über Stock und Stein. Das funktioniert bis Tempo 35, darüber senkt das System automatisch auf Normalniveau ab. Der Q5 wird in Mexiko gebaut und in der Baja California, wo sich Klapperschlange und Skorpion gute Nacht sagen, hat er seine erste Bewährungsprobe auf und abseits fester Straßen abgelegt.

Der neue Q5 startet im Jänner ab 48.550 Euro (2.0 TDI 163 PS), für die 190- PS-Version des 2.0 TDI sind mindestens 49.820 Euro fällig, für den 252 PS starken 2.0 Turbo-Benziner 55.250 Euro. Noch nicht fixiert sind die Preise für die übrigen Modell- varianten des Ingolstädters: Den 2.0-Liter-Fronttriebler mit 150 PS (ab Dezember 2017) und den 286 PS starken 3.0 TDI, der im ersten Quartal 2017 kommt.