Von Alexander Farkas

London – Die Familie der britischen BMW-Tochter ist nun komplett. Nach dem Drei- und Fünftürer, dem Clubman und dem Cabrio kommt der Countryman in zweiter Auflage in die Auslagen der Händler. Wie schon der Name sagt, etwas hemdsärmelig und vor allem britisch. Und er ist gewachsen, in der Länge um satte 20 cm. Optisch allerdings wirkt er wesentlich wuchtiger, wer den klassischen Mini noch kennt, der findet nun kaum noch Ähnlichkeiten mit dem Urmodell. Die Cooper-S-Version mit großen Lufteinlässen vorne und den ausgestellten hinteren Kotflügeln sieht richtig mächtig aus.

Innen geht es typisch nach Mini-Art weiter. Etwas verspielt, aber nicht mehr so wie früher, jetzt fällt auch den nicht an den schrulligen Briten gewohnten Zeitgenossen die Bedienung leichter. Der Tachometer in der Mitte, der ursprünglich sowohl für Rechts- als auch Linkslenker geeignet war, ist schon lange Geschichte, hier thront jetzt ein (aufpreispflichtiges) Navi, natürlich mit Touchscreen. Die Platzverhältnisse sind vorn­e wie hinten fast opulent zu nennen, lustig ist die so genannte Picnic Bench im Kofferraum. Sie ist Ladekantenschutz und Sitzgelegenheit zugleich. Der Kofferraum selbst fasst 450 Liter, bei umgeklappter Rückbank sind es sogar fast 1500.

Bei den Motoren hat man sich im Regal des Hauses bedient, es gibt zwei Benziner und zwei Diesel mit einer Leistung von 136 bis 192 PS. Demnächst wird es auch einen Plug-in-Hybriden geben, der den Dreizylinder des Cooper mit einem 88 PS starken Elektromotor verbindet, der die Hinterachse antreibt. Die Systemleistung wird hier mit satten 224 PS angegeben, rein elektrisch sollen 40 Kilometer Reichweite bei einer Spitzengeschwindigkeit von 125 km/h möglich sein. Dazu wird natürlich für alle Versionen Allrad angeboten. Ergänzend kündigt Mini die John-Cooper-Works-Spitzenversion mit 231 PS und serienmäßig eingebauter Allrad­technik an (siehe Box rechts).

Eine komplett neue Abstimmung des Fahrwerks sowie auf Wunsch erhältliche elektronisch regelbare Stoßdämpfer sollen für das Mini- typische Handling sorgen. Ganz gelingt das allerdings nicht, obwohl der Countryman für die Größe zu den handlichen Vertretern seiner Gattung zählt. Sehr empfehlenswert ist die Automatik, die unauffällig und fast ruckfrei agiert, auch die sehr präzise Lenkung kann gefallen. Natürlich sind auch diverse Assistenzsysteme an Bord, wie etwa Auffahrwarnung mit Notbremsfunktion, aktiver Tempomat, Fernlichtassistent und eine Personenwarnung.

Zum Marktstart im Februar werden neben dem Cooper S der Cooper D und der Cooper SD angeboten. Serienmäßig sind alle Motorisierungen mit einer Sechsgang-Handschaltung ausgestattet, bis auf den SD, der mit der Achtgang-Wandlerautomatik kommt. Preislich beginnt der Countryman bei 28.300 Euro für den Cooper mit 136 PS und endet etwa 10.000 Euro teurer bei einem Cooper S mit Automatik und Allradantrieb und dem 192 PS starken Benziner.