Von Markus Höscheler

Steinberg am Rofan – Es muss nicht immer Marcel Hirscher sein, der es auf das Siegespodest eines Wintersportwettbewerbs schafft. Dass sich aber ausgerechnet ein Spanier auf dem Schnee talentiert bewegen kann, ist selten: Seat gelingt die Kombination aus SUV und Allrad allerdings, gegossen in Form des Ateca. Für die iberische Volkswagen-Tochter ist dieses Modell einzigartig, denn mit dieser Karosserieform haben sie bisher nur experimentiert, allerdings nicht am Markt. Seit wenigen Monaten jedoch befindet sich der Ateca im Handel, die Begehrlichkeiten sind groß. Die Form ist gewünscht, der Preis ist vielversprechend: Ab 19.990 Euro bieten heimische Seat-Händler den 4,36 Meter langen subkompakten Feschak an, dann allerdings mit bloßem Frontantrieb und 115 PS starkem Dreizylinder-Turbobenzinmotor.

Das reicht für den normalen Straßenverkehr, nicht jedoch für das, was sich Seat dieser Tage in Steinberg am Rofan ausgedacht hat. Dort sollte sich der Ateca auf verschiedenen Schneepisten mit Respekt einflößendem Gefälle bewähren, dazu ästhetisch gelungene Pirouetten drehen auf Schnee und Eis. Mit dem hauseigenen Allradsystem 4Drive gelingt genau das, und zwar recht beeindruckend.

Denn fürs harte Gelände ist der Ateca eigentlich nicht gemacht, gleichwohl kraxelt er steilste Schneehänge recht mühelos hinauf, die Traktion verdient Lob. Das SUV lässt sich schwer aus der Ruhe bringen, beherrscht via Fahrmodi (zum Beispiel Offroad oder Snow) das Terrain. Auch das steile Bergabfahren, eine der gefährlichsten Disziplinen, ist mit dem Ateca nahezu ein Klacks, mit der Bergabfahr­hilfe samt elektronischer Bremseingriffe erst recht.

Dass Seat schon länger für Fahrdynamik und Fahrspaß steht, ist kein Geheimnis. Dass mit dem Ateca im Sport-Modus (eingeschränktes Stabilitätsprogramm) erstaunliche Driftwinkel möglich sind, stressfrei obendrein, gereicht dem Modell zur Ehre.

Aber klar, der Aufenthalt im Rofan-Revier dient nicht nur zur Talente-Erprobung, sondern auch zum Anpreisen des neuen Seat-Bestsellers: Für das 4Drive-Feature muss der Besteller aber wenigstens 28.790 Euro hinlegen, dann darf er sich über einen 150 PS starken 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner und die mittlere Ausstattungslinie Style glücklich schätzen. Hierzu gehören Zweizonen-Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, 17-Zoll-Felgen (Alejandro), Media System Colour mit 12,7-cm-Touchscreen, Tempomat und eine Parkhilfe hinten. Xcellence mit 4Drive und 150 PS ab 31.390 Euro lieferbar, liefert Alcantara-Sportsitze, Voll-LED-Scheinwerfer, Seat-Fahrprofile und 18-Zöller (Tiago). Die Diesel-Ausführung (150 PS, 4Drive) ist jeweils 2200 Euro teurer. Das Top-Modell mit 190 Diesel-PS, 4Drive und Doppelkupplung kostet schließlich 37.490 Euro. Fair für ein attraktives Wintertalent.