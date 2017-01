Wien – Manchmal ist es Zeit zu gehen: Heuer trifft es den Meriva, ein subkompakter Van, den Opel vor über sieben Jahren mit gegenläufig angeschlagenen Fondtüren auf den Markt gebracht hatte. Nun haben die Rüsselsheimer entschieden, dem „Nachfolger“ erstens mehr SUV-Optik zu verleihen, und zweitens, ihm überhaupt einen anderen Namen zu geben. Damit hat Opel keine üblen Erfahrungen gemacht, der Astra beerbte einst den Kadett, der Vectra wurde vom Insignia überholt.

Allzu dick trägt Opel allerdings nicht auf: Lediglich 4,21 Meter lang ist der Crossland X, damit noch etwas kürzer als das subkompakte SUV Mokka X, mit dem die General-Motors-Marke seit Jahren einen Bestseller im Sortiment führt. An dessen Auftritt orientiert sich auch der Crossland X, wie die hohe Sitzposition, der wuchtige Vorderwagen und die Rundum-Beplankung aus Kunststoff andeuten. Während der Mokka X aber eine Option auf Allrad enthält, beschränkt sich der Crossland X auf den Vorderradantrieb. An technischen Schmankerln hat Opel dennoch einiges zu bieten: Zum Einsatz kommen Head-up-Display, eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera, adaptives Fahrlicht mit Voll-LED-Scheinwerfern, ein Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und das Konnektivitätssystem OnStar. Der Kofferraum bietet im Übrigen wettbewerbstaugliche 410 Liter an. Weltpremiere feiert der Crossland X auf einer Opel-Vernissage in Berlin am 1. Februar. (hösch)