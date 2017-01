Von Alexander Seger

Barcelona – Als „DNA-Modell“ bezeichnet man bei Hyundai den neuen i30. Der Träger der Erbinformation stammt jedoch nicht aus Korea: Er wurde in Europa gezeugt und ausgebrütet, um ebendort der größtmöglichen Zielgruppe – nämlich jedermann – zu gefallen. Groß ist daher die Gefahr, sich beim (an sich soliden) Design in reizloser Beliebigkeit zu verlaufen, um ja nirgendwo anzuecken. Tatsächlich ist die Karosserie so windschlüpfrig, dass der Blick an keinem Detail hängen bleibt ... oder zumindest fast: Der neu konturierte Kühlergrill erinnert frappant an eine deutsche Premium-Marke. Mit zwölf Außenfarben (sieben Metallic-, drei Pearleffekt-Lackierungen) sollten gängige Farbwünsche erfüllt werden können – Extravaganzen sucht man vergebens.

Massentauglich ist auch der tadellos verarbeitete Innenraum, der in der ersten Reihe selbst Sitzriesen gut Platz bietet. Form follows function: Schalter und Hebel sind dort zu finden, wo man sie sucht; die Übersicht über die Karosserie ist alltagstauglich. Die verwendeten Materialien sind hochwertig. In den höheren Ausstattungsgraden wird das Ambiente naturgemäß eleganter, der Bedienungskomfort höher und die Vernetzung mit Handy und Co. funktioneller – bis hin zum induktiven Aufladen des Smartphones und einem scharf zeichnenden Navi-Bildschirm, der der Schalttafel nach Stuttgarter Vorbild aufgepfropft wurde. Teilweise lassen sich Komfortmerkmale über die Aufpreisliste auch in günstigere Modelle zukaufen, der preislich attraktivsten Ausstattungslinie „Life“ ist persönliche Konfiguration allerdings verwehrt. Plätze auf der Rückbank wird man Erwachsenen wegen der eingeschränkten Kniefreiheit vornehmlich auf Kurzstrecken anbieten wollen.

Auch im ersten Fahreindruck präsentiert sich der i30 untadelig, lediglich die hohen Reifengeräusche trübten unsere positive Wahrnehmung. Drei Antriebsaggregate stehen für Benzinbrüder zur Wahl. Der brandneue, 1,4 l messende Turbobenziner bietet mit seinen 140 PS ausreichende Spritzigkeit; der 1,0-l-Dreizylinder mit 120 PS ist die sparsamere Alternative. Der 100 PS starke MPI-Motor mit 1,4 l Hubraum ist lediglich in den billigsten Modellen verfügbar. Für Dieselfreunde wird ein Turbo-Vierzylinder angeboten, der aus seinen 1,6 l Hubraum 95, 110 oder 136 PS schöpft; die leistungsstärkste Variante ist exklusiv für die hochwertigste Ausstattungslinie reserviert. Alle Motoren sind mit einem leicht schaltbaren Sechsgang-Getriebe erhältlich, für die beiden stärkeren Dieselversionen und den starken Benziner ist außerdem ein geschmeidig arbeitendes Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bestellbar.

Umfangreich ist die serienmäßig mitgelieferte Sicherheitsausstattung. Außerhalb des Ortsgebietes lenkt der Spurhalteassistent den Wagen geschmeidig entlang der Bodenmarkierungen, solange eine Hand am Lenkrad bleibt. Absichtliches Überfahren von Bodenmarkierung wird mit Warntönen sanktioniert, so man auf das Blinken verzichtet hat. Eine Müdigkeitserkennung motiviert den Fahrer, notwendige Erholungspausen einzulegen. Der Reifendruck wird bei jedem Rad über Drucksensoren überwacht (was beim Ankauf von Winterreifen Zusatzkosten verursacht), der Fernlicht­assistent blendet selbsttätig auf und ab, und ein autonomer Notbremsassistent arbeitet daran, Frontalkollisionen möglichst a priori zu vermeiden.

Der ab Ende Jänner erhältliche Fünftürer ist der Vorbote einer ganzen i30-Produktfamilie: Schon Anfang März wird der Kombi auf dem Genfer Salon der Öffentlichkeit vorgestellt. Mehr Brandstifter als Biedermann soll das sportlich motorisierte N-Modell sein, das als GTI-Konkurrent in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommt. Auf die für Hyundai neue Karosserieform „Fastback“ müssen wir hingegen bis Anfang 2018 warten.