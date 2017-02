Von Stefan Pabeschitz

Barcelona – Der Ibiza ist bis heute die Ikone der jüngeren Markengeschichte von Seat. Zu Recht, markiert er doch die Trennlinie zur Vergangenheit als Fiat-Lizenzfertiger und zum Neustart als Marke im Volkswagen-Universum. Auf Basis der von den Italienern zurückgelassenen Ritmo-Technik schnitzten die Katalanen 1984 ein stolzes, aber quietschfideles Auto, das mit dem Bonus eines Motors „System Porsche“ auftrumpfen konnte. Der Status von jung und agil war damit begründet und konnte sich bis heute halten: Das Durchschnittsalter der Käufer liegt bei Seat niedriger als bei allen anderen Marken. Auf den kantigen Erstschlag folgten drei Generationen runde, gefälligere Ibizas und dann 2008 die schwungvolle Kreation aus der Feder von Luc Donckerwolke. Das kühne Design erwies sich als nachhaltig: 2016, in seinem 8. Jahr, legte der Ibiza in Österreich noch einmal um 15,6 Prozent zu und verkaufte sich über 5600-mal – genug für Platz drei im kleinen Kompaktsegment nach dem Polo und dem Fabia.

Der Neue löst also einen Siegertypen ab und muss schon deswegen alles noch besser können. Die erste Sitzprobe scheint zu bestätigen, dass die Steilvorlage gut übernommen wurde. Entgegen dem üblichen Trend zum ständigen Größenwachstum ist der Ibiza der Generation fünf nicht gewachsen – zumindest nicht in Länge und Höhe. Dafür in der Breite, womit er bei Raumangebot und Komfort zulegt, sich dank breiterer Spur aber auch beim Handling verbessern dürfte.

Die vormals angewinkelten, gegenläufigen Sicken an den Seiten sind geblieben, laufen jetzt aber parallel. Insgesamt glatter gibt sich die Front, dafür ist die Motorhaube stärker akzentuiert – die Außenkanten ziehen eine Linie vom vorderen Stoßfänger durchgehend bis zur A-Säule und von dort über das Dach zum Heck. Dem ist ein wenig von seinem früheren Schneid abhanden gekommen – hinten wirkt der ewig junge Spanier etwas verbravt.

Insgesamt macht der neue Ibiza außen wie innen einen gereiften und soliden Eindruck. Stämmig dank um beachtliche neun Zentimeter angewachsenem Radstand und auffallend kurzen Überhängen. Frisch und klar der Innenraum, mit einem aufgeräumten Cockpit und einfachen Materialien, die es trotzdem schaffen, alles andere als billig zu wirken. Dazu eigenständig, selbst in Details wie den nun als Softtouch-Felder ausgeführten Tasten um den zentralen Infotainment-Schirm. Das Raumangebot hinten samt Kniefreiheit und das Fassungsvermögen des Kofferraums haben sich ebenfalls merkbar verbessert: 355 Liter Stauraum sind ein beachtlicher Bestwert in diesem Segment. Der quirlige Dreizylinder-Benziner wird in Österreich als Saugmotor mit 75 PS, als Turbo mit 95 und 115 PS angeboten. Als Top-Benziner kommt der brandneue Konzern-Vierzylinder mit 150 PS ins Programm, der in dem nur etwa 1100 Kilo schweren Kompakten für ordentlich Fahrspaß sorgen dürfte. Unverbesserliche Diesel-Fans werden mit dem 1,6 TDI zu 80, 100 oder 115 PS bedient. Ein automatisches Notbremssystem mit Fußgängererkennung ist serienmäßig an Bord, der exakte Serienumfang der weiteren Assistenzsysteme steht noch nicht fest. Neu im Programm ist die Xcellence-Ausstattung, die eher Richtung Schick und Lifestyle geht und der FR-Variante damit mehr Leine Richtung Sportlichkeit lässt. Den letztgültigen Angebotspreis des noch aktuellen Modelles von knapp unter 11.000 Euro wird der Nachfolger wohl nicht mehr schaffen, das Einstiegsmodell soll aber preislich zumindest nicht viel darüber liegen. Der Österreich-Marktstart erfolgt im Juni, dem Publikum wird der neue Ibiza erstmals auf dem Automobilsalon in Genf Anfang März präsentiert.