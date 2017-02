Sant’Agata Bolognese – Der alternative Titel wäre gewesen: „Progression und Regression in Aktion!“ Fremdwortscheue Leser hätten sich möglicherweise darüber geärgert – und dann blieben keine Emotionen mehr übrig für ein Fahrzeug, das die meisten anderen hinter sich stehen lässt: der Aventador. Das Spitzenmodell von Lamborghini, der Supersportwagenmarke deS VW-Konzerns, steht seit einigen Jahren für einen konventionellen Superlativ. Konventionell deswegen, weil der Aventador mit einem herkömmlichen Zwölfzylinder-Benziner versehen ist, der auf Hybrid- oder Beatmungszusätze à la Turbo oder Kompressor verzichtet. Die überarbeitete Version, die nunmehr unter der Bezeichnung Aventador S firmiert, bleibt diesem Anspruch treu, kann aber am Datenblatt noch mehr glänzen. Anstelle von 700 Pferdestärken entfesselt der 6,5-Liter-Zwölfender gar 740, ab 5500 Touren liegen 690 Newtonmeter maximales Drehmoment an. In lediglich 2,9 Sekunden beschleunigt der Italiener von null auf 100 km/h, das Höchsttempo liegt bei 350 km/h.

Mutet die Motorenentscheidung im aufkeimenden und erwarteten Elektromobilitätszeitalter fast schon als Rückschritt an, hat Lam­borghini an anderer Stelle Offenheit gegenüber Innovationen gezeigt. Um die Agilität des 4,8 Meter langen Zweisitzers zu maximieren, verfügt der Aventador über eine Allradlenkung. Bei niedrigen Tempi arbeiten die Hinterräder mit entgegengesetztem Einschlag, was „virtuell“ zu einem verkürzten Radstand führt. Bei höheren Geschwindigkeiten lenkt die Hinterachse auf gleichsinnige Art und Weise mit, was die Traktion verbessert.

Eine weitere Neuerung findet sich in den Fahrmodi – neben Strada, Sport und Corsa offeriert der Aventador S neuerdings den Ego Mode. Die erste Variante steht für Komfort, die zweite Einstellung macht mehr auf Dynamik, das dritte Programm empfiehlt sich für die Rennstrecke – und Ego überlässt dem Fahrer die individuelle Einstellung bei Antrieb, Lenkung und Aufhängung. Nicht nur Motortechnik und haufenweise Elektronik bringen den Aventador auf Trab, auch bei der Materialienauswahl haben die Konstrukteure auf Erlesenes geachtet. Die Karosserie besteht teilweise aus Karbonfasern und Aluminium, so erklärt sich das Trockengewicht von 1575 Kilogramm. Stolz ist die Supersportwagenmarke außerdem auf das neue Dämpfersystem LMS (Lamborghini Magnetorheological Suspension), was der Balance zuträglich ist. Dies als progressiv zu bezeichnen, wäre vielleicht etwas vermessen – bleiben wir bei fortschrittlich. (hösch)