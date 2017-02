Von Beatrix Keckeis-Hiller

Muhr – „Ihr fahrt’s alle viel zu schnell!“ Das konstatiert einer, der nicht nur im Ruf steht, der allerschnellste zu sein. Walter Röhrl. Aus seinem Mund klingt das geradezu konträr. Doch muss man sich vergegenwärtigen, dass es sich bei jenen, die ihm da zu schnell sind, nicht um Rennfahrer handelt, sondern um die Teilnehmer eines Winter-Trainings. Und die sitzen an den Steuern einer Auswahl aktueller Porsche-Modelle. Sie bewegen sich auf blankem Eis im Kreis und wollen ihre Fahrzeuge elegant und gezielt dirigieren, so wie es der Papst des Gaspedals aktiv vorführt. Und dabei mit knappen Worten ebenso plakativ wie anschaulich erklärt, was er tut. Oder vielmehr nicht tut.

Walter Röhrls Sprüche sind ebenso zahlreich wie legendär. Einer unserer liebsten ist: „Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen.“ Weshalb die Qual der Wahl trotz der Allrad-Kandidaten Cayenne oder Macan oder 911er (in unterschiedlichen Derivaten) oder Panamera 4S fürs Erste auf den heckgetriebenen Cayman S (mit Doppelkupplungsgetriebe) fiel. Da passt der Satz, mit dem der lange Bayer das Briefing in aller Kürze abgehandelt hat, besonders gut: „Wir wollen von der Haftreibung zur Gleitreibung übergehen.“ Die eisglatte Basis dafür: Das Winter-Fahrtrainingsgelände in Muhr, im Salzburger Land, betrieben von Reini Sampl, seines Zeichens Paralympionike und selbst einer der ganz Schnellen in Autos aller Art. Sein Areal besteht aus einem kleinen und einem großen, jeweils abwechslungsreichen Rundkurs samt weitläufigen Freiflächen. Die sind bestens präpariert und von eingrenzenden Schneewänden befreit. Hier gibt es Kurvenradien jeglicher Art. Was es nicht gibt, das ist Grip, im herkömmlichen (Asphalt-)Sinn.

Gibt man zart Gas und lenkt so sparsam und gefühlvoll, wie es Walter ansagt, macht der kleine Mittelmotor-Zuffenhausener brav, was man will. Die Fahrdynamik-Assistenten stehen stets parat und greifen zwar nicht voreilig, doch dynamikübermutunterbindend ein. Es wird natürlich erst dann interessant, wenn das Stabilitätsprogramm ausgeschaltet ist. Und dann kann es schon sein, dass der Meister trocken meint: „Jetzt hast Untersteuern. Wenn do a Bam gstanden wär, wär’s scho teuer.“ Vor lauter Konzentration auf das, was man tun soll, bleibt bei fast jedem, der’s nicht von Natur aus intus hat, zuweilen die Koordination auf der Strecke. Und angesichts sich eindrehender und/oder hängender Kurven leuchtet der eingangs zitierte Satz schon ein – und man begreift Schritt für Schritt, wie das geht, das Heck des Cayman so tanzen zu lassen, dass einen die Hinterräder in elegantem und leichtfüßigem Schwung pfeilrichtig in die nächste Kurve schieben.

Wie das der neue Panamera 4S kann, das zu erfühlen ist das Nachmittagsprogramm. Da ist die Piste noch um ein Eck glatter und schon gehörig ausgefahren. Die 90 Mehr-PS gegenüber dem Kleinen gleichen die gut 800 Kilo Mehrgewicht subjektiv in etwa aus, und der gut einen halben Meter längere Radstand sorgt naturgemäß für ein deutlich erhöhtes Trägheitsmoment. Dafür sind Walter Röhrls markige Merksätze offenbar im Feinmotorik-Kontrollzentrum angekommen: Nicht zu viel lenken, aber auch nicht zu spät, sachte aber bestimmt ans Gas gehen und spüren lernen, was das Auto tut – das, wie er ja sagt, Liebe braucht. Die haben wir dem Panamera gegeben.