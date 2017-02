Von Peter Urbanek

Wien – Opel Österreich erlaubte sich einen Vorgriff auf den kommenden Autosalon in Genf. Der brandneue Crossover Crossland will sich zwar als eine Art SUV präsentieren, in der Realität lautet seine Botschaft aber anders: sportlicher Auftritt ja, aber in erster Linie eine bequemes, familiengerechtes Fahrzeug mit 700 mm Sitzhöhe, perfektem Einstieg durch vier Türen zu allen Plätzen, bei Bedarf sogar 1255 l (410 l netto) Kofferraum dank verschiebbarer rückwärtiger Sitzbank. Der Neuling ist ein höhergestellter Van, der das erfolgreiche Konzept des in die Jahre gekommenen Meriva aufgenommen hat.

Opel legt bei der Produktbezeichnung großen Wert auf das Zusatzkürzel „X“, schon bekannt aus dem Allradler Mokka X, ab Herbst gibt es dann mit dem kompakten Grandland einen dritten Vertreter der X-Fraktion im Haus Opel. Was soll dieses Kürzel aussagen? Ein Marketingeinfall als Synonym für einen modernen Produktweg des Hauses. Aber nicht mehr ganz allein, denn durch die seit 2012 bestehende Kooperation mit der Groupe PSA werden auch bald französisch sprechende Verwandte in ähnlicher Gestaltung auftreten.

Doch zurück zum Neuling, der im B-Segment augenblicklich eine gewisse Alleinstellung erwarten darf. Obwohl im Vergleich zum Mokka X mit einer Länge von 4,212 m um 63 mm kürzer, übertreffen seine Innenraumverhältnisse viele Fahrzeuge der Premium­klasse. Vorne sitzen beide Passagiere hoch mit guter Übersicht wie in einem SUV. Den 8-Zoll-Navigationsbildschirm vor Augen verfügt der Crossland über alle Assistenzsysteme, welche heute praktisch zu jedem modernen Fahrzeug gehören. Head-up-Display, früher der Luxusklasse vorbehalten, ist heute fast selbstverständlich auch im preisgünstigen B-Segment vertreten. Die Koppelung des Infotainmentsystems mit dem Smartphone findet sich zum Beispiel auch im Opel Corsa, der Fortschritt heißt automatische Suchfunktion.

6-Gang-Schaltung ist serienmäßig mit Ausnahme der Automatik, die es nur für den 110-PS-Benzinmotor gibt. Alle Antriebsaggregate liefert Peugeot, drei Dreizylinder-Benziner (80 bis130 PS stark), dazu zwei Diesel mit 99 oder 120 PS. Ein interessanter Einfall ist die silberne Metallleiste, die sich beiderseits entlang des Daches nach hinten zieht – sie vermittelt einen gewissen Coupé-Eindruck. Luxus auch in der Welt der preisbewussten Autofahrer: beheiztes Lenkrad, Rückfahrkamera, drei Ausstattungs­varianten Cool & Sound, Edition und Innovation – hier kann man sich seinen Crossland nach Herz, Geschmack und Geldbörse individuell gestalten.

Ende Juni ist die offizielle Einführung in Österreich, Preise sind natürlich noch das große Geheimnis, aber mit etwas Phantasie lässt sich schon kalkulieren. Der Mokka X liegt preislich knapp unter 20.000 Euro, der neue Crossland X wird etwas darunter positioniert, da er aber über keinen Allradantrieb verfügen wird. Deutschland spricht von ab 16.500 Euro, in Österreich wird er sicher wegen der Steuern etwas höher angesiedelt werden. Gemeinsam steht er auf der französischen Plattform von Peugeot 2008 und dem Citroën C3, produziert wird aber im Opel-Werk in Saragossa. Der Atemzug der Franzosen ist damit schon jetzt in Rüsselsheim spürbar.