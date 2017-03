Von Walter Schrott

Lissabon – Wer die Zeichen der Zeit erkennt und richtig deutet, biegt meistens auf die Siegerstraße ein. Peugeot hat das im SUV-Segment mit Bravour geschafft. Längst haben die hochbeinigen Alleskönner den Vans den Rang abgelaufen und die SUV-Kurve zeigt weiterhin steil nach oben. Die Marke mit dem Löwen-Logo ist in dieser Liga breit aufgestellt. Zu den Modellen 3008 und 4008 gesellt sich jetzt die Neuauflage des 5008, der im C-Segment angreift. Mit hohen Erwartungen. Die Franzosen wollen mit ihrem SUV-Flaggschiff die Höherpositionierung der Marke vorantreiben und weltweit Marktführer bei den großen Siebensitzern werden. Wobei der 5008 auch als Fünfsitzer bestellt werden kann.

Mit steiler Frontpartie, erhöhter Sitzposition, großen Rädern, hoher Gürtellinie und satten 23 Zentimetern Bodenfreiheit trägt der 5008 ganz klar die SUV-DNA. Er ist um elf Zentimeter länger als der Vorgänger, bleibt mit 4,64 Metern Länge aber dennoch erfreulich kompakt. Der Radstand ist auf 2,84 Meter gewachsen. Eine Architektur, die den 5008 zum geräumigsten Vertreter seiner Klasse macht. Aber natürlich spielt dabei auch die Funktionalität eine wesentliche Rolle. Die drei Einzelsitze in Reihe zwei lassen sich in der Länge verschieben und umklappen, die zwei Einzelsitze in der dritten Reihe verschwinden bei Bedarf im Boden oder lassen sich kinderleicht herausnehmen. Der 5008 schluckt dann bei 5er-Bestuhlung 1060 Liter Ladung. Wenn die Lehne des Beifahrersitzes nach vorne geklappt wird, darf bei 3,20 Metern Ladelänge das Surfbrett im Auto mitreisen. Ganz fein: die niedrige Ladekante und die sensorgesteuerte Heckklappe. Damit wird klar: Der große Löwe ist ein maßgeschneidertes Auto für Familien und sportlich aktive Leute.

Die Frontpartie mit dem markanten Kühlergrill und den scharf geschnittenen Scheinwerfern, die langgestreckte Silhouette und das muskulöse Heck mit Rücklichtern im Krallendesign verschaffen dem 5008 einen dynamischen Auftritt. Optische und funktionelle Glanzpunkte im Innenraum setzen das frei konfigurierbare i-Cockpit, das kleine, oben und unten abgeflachte Lenkrad, der 8-Zoll-Touchscreen und die hohe Mittelkonsole, die Fahrer und Beifahrer schützend umschließt und Flugzeugatmosphäre versprüht. Bequeme und großzügig geformte Sitze sowie die Verarbeitungsqualität runden den positiven Eindruck ab.

Die Sicherheit ist mit einschlägig bekannten Assistenzsystemen vertreten, die Smartphone-Konnektivität auf dem neuesten Stand. Wer mit Allradantrieb spekuliert, wird allerdings enttäuscht: Der 5008 wird über die Vorderräder angetrieben. Aber: Peugeot serviert mit der Advanced Grip Control eine raffinierte Alternative. Über einen Drehregler können fünf Modi (Normal, Schnee, Sand, Schlamm und ESP off) abgerufen werden. Das clevere System sorgt für die optimale Traktion bei unterschiedlichen Bedingungen. Einen klassischen 4WD-Antrieb kann man damit nicht ersetzen, aber wer nicht in extremes Gelände muss, wird mit der Grip Control auskommen. Dazu passt die Bergabfahrhilfe, die den 5008 in kniffligen Situationen – etwa auf schneebedecktem Gefälle – im Schritttempo sicher „abseilt“.

Antriebsmäßig sind sechs Triebwerke zu vermelden. Den 1.8-Blue-HDI-Vierzylinder-Diesel gibt es in den Leistungsstufen 100, 120, 150 und 180 PS. Dazu gesellen sich zwei Benziner. Der 1.6-Liter-Vierzylinder sorgt mit 165 PS für ordentlich Schub, eher bemüht hört und fühlt sich der 1.2-Liter-Dreizylinder mit 130 PS an. Je nach Triebwerk und Wunsch besorgen manuelle 6-Gang-Getriebe oder eine 6-Gang-Automatik die Kraftübertragung. Der neue Peugeot 5008 startet in fünf Ausstattungsversionen. Preislich geht es bei 27.460 Euro (Ausstattung Access, 1.2-Benziner, 6-Gang-Schalter) los. Wer mindestens 48.860 Euro locker­machen kann, bekommt das Topmodell GT inklusive 180-PS-Diesel, 6-Gang-Automatik und überkompletter Ausstattung.