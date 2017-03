Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Kompakte SUV sind das boomende Segment am Markt. Ford hat darin mit dem Kuga seit 2008 ein heißes Eisen im Feuer. Die seit 2013 gebaute zweite Generation gehört ohnehin zu den meistverkauften SUV Europas. Der Ford hat dabei das, was vielen anderen SUV fehlt: Charakter. Denn was allen Ford-Modellen eigen ist, ist auch Wesensmerkmal des Kuga: Fahrspaß durch ein exzellentes Fahrwerk, gepaart mit einer zielgenauen Lenkung. Dies ist dem Hochsitz bei dessen grundlegender Überarbeitung geblieben. Ansonsten blieb aber kaum ein Stein auf dem anderen. Antriebe, Multimedia, Assistenzsysteme und Optik sind neu.

Ohnehin über 1,8 Meter breit, steht der Kuga mit dem neuen Ford-Wabengrill noch stämmiger da. Er gibt dem 4,5-Meter-SUV nun eine Statur, die vorab gefehlt hatte.

Neue Aggregate geben dem Kuga hingegen Format. Im TT-Test bewies erst einmal der Einstiegerdiesel mit 120 PS sein Können. 120 PS und 1,5 Liter Hubraum für ein 1,5-Tonnen-SUV – klingt eigentlich nicht so prickelnd. Umso mehr überrascht die neue Maschine in jeder Hinsicht. Bei bester Laufkultur beschleunigt der Diesel den Kuga über das perfekt übersetzte Sechsganggetriebe so leichtfüßig, dass man erst einmal an der Leistungsangabe zweifelt. Und dann ist es wieder da – das Kuga-Feeling: Knackiges Fahrwerk, Kurvenspaß, ein Gefühl von Wendigkeit – sprich Fahrfreude. Resultat großer Ingenieurskunst. Ein Ergebnis mit konventionellem Fahrwerk, das mancher Konkurrent mit – richtig teuren – adaptiven Fahrwerken so nicht hinbringt.

Eine kleine Revolution auch innen. So präsentiert sich das neue Multimedia-Gerät auf dem allerletzten Stand und lässt sich über die Sync3-Steuerung auch per Sprachbefehl bedienen. Funktioniert reibungslos – hat aber auch Unterhaltungswert: So wird die anzurufende Nummer „Oma Gertraud“ schon mal mit „Ich kenne Ihre Großmutter nicht!“ quittiert. Ansonsten begeistert das System. Verbindet beispielsweise ein iPhone blitzschnell und beherrscht auch Apple CarPlay (gleich wie Android-Spiegelung). Ein wenig ist die Kuga-Revolution leider an den Frontsitzen vorbeigegangen. Sie wirken nicht sonderlich bequem und passen deshalb nicht recht zum sonst so geräumigen SUV.

Dafür zieht Ford – und erst recht der Tiroler „Autopark“ – bei der Preisgestaltung alle Register. Einführungsangebote mit bis zu minus 7000 Euro warten. Ein Auszug. Unser Diesel: 20.690 Euro (normal 27.200). Der 150-PS-Diesel mit Allrad: 25.990 Euro (33.400 Euro). Der neue 120-PS-Benziner: 19.990 Euro (26.400 Euro). Fünf Jahre Garantie haben alle Kugas.