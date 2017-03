Von Stefan Pabeschitz

St. Moritz – Der Dornröschen­schlaf von Alfa Romeo ist eindeutig zu Ende. Nach der Giulia bringen die Italiener mit dem Stelvio das zweite brandneue Volumen-Modell innerhalb weniger Monate und betreten damit zugleich Neuland: Es ist das erste SUV der Mailänder Traditionsmarke, die sich künftig aber verstärkt in diesem Segment engagieren will – ein größere Variante ist bereits fix, eine kleinere zumindest nicht ausgeschlossen. Dass sie mit der Fertigstellung ihres Beitrags zu dieser Fahrzeuggattung besondere Eile gehabt hätten, kann man Alfa Romeo nicht gerade nachsagen – die erste Konzept-Studie namens „Kamal“ datiert immerhin aus 2003. Aber das Warten hat sich gelohnt: Mit der bisher sportlichsten Interpretation dieses Themas schauen die Platzhirsche von BMW, Mercedes, Audi und Range Rover plötzlich ein wenig „schachtelig“ aus, ohne deswegen mehr Platz anzubieten. Nur Porsches Macan kann da äußerlich noch mithalten. Dabei kokettiert die Linie des Alfa gar nicht groß mit dem Coupéhaften – sie ist einfach von sich aus geduckt und flüssig, überträgt das Design der Limousine Giulia mit nonchalanter Lässigkeit auf das SUV-Thema. Der Stelvio zeigt demnach erotische Rundungen und schöne Linien, unaufdringlich und zugleich elegant. Baugruppe und Technik teilt er sich weitgehend mit seiner Schwester Giulia, hat dabei aber um 65 Millimeter an Bodenfreiheit zugelegt. Aus der erhabenen Sitzposition über dem Cockpit mit den historisch korrekten Stanitzeln über den Rundinstrumenten fällt der Blick auf die scharfen Schwünge, die Kotflügel und Motorhaube bilden. Gut konturierte Sitze mit ausgezeichnetem Seitenhalt und der Umstand, dass sich im Datenblatt tatsächlich ein Querbeschleunigungswert – für ein SUV! – findet, lassen erahnen, dass Alfa Romeo hier seine Grundwerte nicht nur äußerlich verwirklicht hat.

Zum Marktstart am 30. März stehen ein 2,2-Liter-Diesel mit 210 PS und ein 2-Liter-Benziner mit 280 PS zur Auswahl, beides brandneue Turbo-Aggregate mit ausgefeilter Ladertechnik, drehmomentstark und vehement hochdrehend, keine Spur von Turboloch oder Leistungsplateau. Über die serienmäßige Achtgang-Automatik von ZF geht die Kraft an den Allradantrieb Q4, der sie von der Hinterachse ausgehend zu maximal 50 Prozent nach vorne verteilt. Mit dieser Auslegung und der perfekten Gewichtsbalance von 50:50 entwickelt der Stelvio eine Fahrdynamik, wie sie in diesem Segment bisher so kaum vorgekommen ist. Ist der sportliche Fahrmodus D eingestellt, wird aus dem spürbaren Elan an der Hinterachse ein Spiel mit dem Kraftüberschuss. Das Gesamtpaket aus sportwagenhaft direkter Lenkung, straffem, aber Unebenheiten jeder Art komfortabel filterndem Fahrwerk, schaltfreudigem Getriebe und Motoren, die bei keiner Drehzahl um Power verlegen sind, ist einfach stimmig. Der Alfa giert geradezu in die Kurven und nimmt sie mit unerbittlichem Grip unter die Räder, ist agil und reaktionsschnell, dazu auffallend präzise und spurtreu. Der Spagat, ein SUV und trotzdem einen echten Alfa zu bauen, ist dem jungen Entwicklungsteam – das Durchschnittsalter lag unter 30 Jahren – tatsächlich gelungen.

Der Benziner wird zum Verkaufsstart in Vollausstattung plus Premieren-Goodies als „First Edition“ zum Preis von 64.990 Euro angeboten (Ausstattung Super: ab 54.570 Euro), für den Diesel in der Ausstattung Super mit Teilledersitzen, dem kleineren Infotainment-Paket und 18-Zoll-Rädern werden 51.230 Euro ausgerufen.