Von Markus Höscheler

Genf – Ein bisschen Elektro, ein wenig Plug-in-Hybrid, einen Happen autonomes Fahren, einen Bissen Volldigitalisierung – an den modernen Themen der Fahrzeugwelt besteht auf dem diesjährigen Genfer Autosalon kein Mangel. Auch ein paar wegweisende Designstudien haben es aufs Podest an den vielen Messeständen unweit des Genfer Sees geschafft. Dennoch gilt das Hauptaugenmerk der meisten Produzenten dem, was sich jetzt und in den nächsten Monaten verkaufen lässt. Das sind vorrangig jene Modelle, die auf bewährte Motoren nach Diesel- und Benzinbauart setzen. Bezeichnenderweise verzichtet Tesla folglich auf den großen Auftritt in der Westschweiz – auch wenn sich bei Zulieferern vor allem das Model X immer wieder bemerkbar macht.

Doch eher ins Rampenlicht schafften es neue Fahrzeuge, die der innewohnenden Kraft von Flüssigkraftstoffen vertrauen: Der 812 Superfast von Ferrari war schon am ersten Pressetag von Besucher umringt, dass die Fotografen größte Mühe hatten, den 800-PS-Bolliden zu fotografieren. Nicht minder groß zeigte sich das Interesse an einem neuen Supersportwagen von Lamborghini, dem Huracán Performante. Von dieser Feinkost hatte auch Großbritannien etwas zu bieten: McLaren stellte den 720S vor, spricht von der zweiten Generation der „Super Series“. Der Zweisitzer ist mit einem neue­n 4,0-Liter-V8-Doppelturbobenziner bestückt, der 720 PS leistet und ein Nenndrehmoment von 770 Newtonmetern stemmt. Das Pikante bei allen drei hier vorgestellten Flitzern: Den Sprint von null auf 100 km/h bewältigt das Trio in jeweils 2,9 Sekunden – trotz des augenscheinlichen Design-Unterschieds.

Nicht ganz so windschlüpfrig und pfeilschnell wie der flotte Dreierpack sind die Sport Utility Vehicles unterwegs, die praktisch als Dutzendware Europa- und Weltpremiere in Genf feiern: Land Rover ist mit dem Range Rover Velar vertreten, einem Midsize-SUV, das die klaffende Lücke zwischen Range Rover Evoque und Range Rover Sport volumengerecht füllen soll. Mazda hat den CX-5 der zweiten Generation mitgebracht, Nissan den Qashqai frisch überarbeitet. Volkswagen zieht den Tiguan in die Länge – die zweite Karosserievariante erhält den Namenszusatz Allspace, kann als Siebensitzer verwendet werden.

Von der vielseitigen Plattform EMP2 der Groupe PSA bedient sich nun auch die Tochtermarke DS mit Bedacht: Der kompakt gezeichnete DS7 Crossback wird mit Premium-Interieur zum Jahreswechsel in den Handel gelangen. Beim C-Aircross der Markenschwester Citroën handelt es sich offiziell noch um ein Concept Car, er dürfte aber bereits den nächsten C3 Picasso vorwegnehmen (und ihm den Namen Picasso auch wegnehmen).

Breit sind die Spuren, die das Midsize-SUV XC60 von Volvo in den vergangenen Jahren hinterlassen hat: Weltweit verkauften die Schweden von dem Produkt fast eine Million Einheiten (Österreich: ca. 11.000 Stück), gegen Jahresmitte wird sich der Nachfolger mit einer Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen einfinden, um das Fahren noch sicherer zu machen.

Trotz der sportlichen Dominanz – die Kleinen gehen auf dem Genfer Autosalon nicht unter: Suzuki widmet seinen Auftritt ganz der neue­n Swift-Generation, die mit einer Läng­e dem Kleinwagensegment treu bleibt, aber mit neuer technischer Basis und aufgefrischtem Motoren­portfolio bestückt ist. Ungewöhnlich in diesem Bereich bleibt Suzukis Spezialität einer Allrad­option.