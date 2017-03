Maranello – Spätestens jetzt wird klar, warum sich Ferrari entschieden hat, den 812 Superfast auf dem diesjährigen Genfer Autosalon so groß vorzustellen. Als Antrieb fungiert ein Zwölfzylinder-Benzinmotor – und genau damit wollen die Italiener an ihren Ursprung erinnern, an den 12. März 1947. Bei Ferrari ist dies das Datum der ersten Testfahrt mit dem ersten Auto der Marke, mit dem 125 S, den Enzo Ferrari entworfen hat. Dessen lange Fronthaube beherbergte ein kraftvolles Zwölfzylinder-Aggregat, für das die Konstrukteure Gioacchino Colombo, Giuseppe Busso und Luigi Bazzi verantwortlich zeichneten. Nur zwei Monate nach der Probefahrt war es Zeit für das erste Rennen in Piacenza. Ein Wunder vollbrachte das Modell allerdings nicht – trotz anfänglicher Führung. Wegen eines Problems mit der Kraftstoffpumpe blieb der Wagen liegen, für Enzo Ferrari war dies ein „vielversprechender Misserfolg“. Schon ein paar Tage später gab es bei einem Rennen in Rom den ersten Platz für den 125 S mit Franco Cortese am Steuer. Weitere Siege sollten im selben Jahr noch folgen, auch einer mit Tazio Nuvolari als Piloten.

Dem Image sehr schneller Fahrzeuge blieb Ferrari immer treu, auch heute noch zehrt die Tochtermarke von Fiat Chrysler Automobiles vom Erbe und entwickelt es munter weiter. Abseits vom 800 PS starken 812 Superfast findet man einen weiteren Beleg im offiziellen Jubiläumsfahrzeug LaFerrari Aperta, dessen V12 mit einem Elektromotor zusammengespannt wird. Die Systemleistung des Supercar-Hybriden beträgt 963 PS. Die Italiener mit Sitz in Maranello feiern nicht nur mit neuesten Produkten den siebzigjährigen Bestand, sondern auch mit einigen internationalen Veranstaltungen, etwa in Australien und Asien. Den Höhepunkt erreicht der Reigen am 9. und 10. September in Maranello. Weitere Informationen: www.ferrari70.com. (hösch)