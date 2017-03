Von Reinhard Fellner

Genf – Wenn der Genfer Autosalon morgen seine Pforten schließt, werden 700.000 Besucher aus aller Welt 900 Fahrzeuge von 180 Ausstellern und davon 100 Weltpremieren gesehen haben.

Da dürfen Fachkundige aus Tirol nicht fehlen. Und so organisierte das Gremium des Fahrzeughandels der Tiroler Wirtschaftskammer unter Führung von Gremial­obmann Dieter Unterberger für Mitglieder erneut einen Besuch des Autosalons. 78 Insider geleitete Neo-Gremialgeschäftsführer David Narr am Dienstag nach Genf. Auch Kraftfahrzeug-Techniker-Landesinnungsmeister und stv. Bundesinnungsmeister Komm.-Rat Martin Gertl war sozusagen als technisch letzte Instanz mit an Bord und verliebte sich auf dem Salon in zwei neue Kleinwagen – den Ford Fiesta und den Suzuki Swift.

Das Thema Kleinwagen faszinierte heuer auch Renault-Dosenberger-/Nissan-Ostermann-Chef Emanuel Jahn. Gab es bei Nissan doch den scharf gezeichneten Micra zu bewundern. Scharfes hatten auch Dieter und Gerald Unterberger im Sinn und fanden es bei BMW in Form des M4 Coupes. Unterberger-Innsbruck-Betriebsleiter Giovanni Di Valentino begutachtete indes den neuen 5er Touring.

Nebenan bei Peugeot wurde das soeben in Genf gekürte Auto des Jahres 2017 – das SUV 3008 – belagert. Richtig viel los war auch bei Konzernpartner Opel. Der neue Insignia gefiel mit Qualität und Design. Ein künftiger Verkaufshit: das Kompakt-SUV Crossland X. Auf brummende Verkäufe darf weiter der VW-Konzern hoffen. So bildeten sich vor VW Tiguan Allspace, VW Arteon, Skoda Kodiaq, Seat Ibiza und Audi RS5 Schlangen. Vowa-Profi Manuel Ferstl wandte sich dem neuen Golf GTI – und somit einem Hightech-Klassiker – zu.

Regelrecht Party machte man bei Ford. Autopark-Lenker Michael Mayr und Verkaufsleiter Micha Hauser machten mit und registrierten starkes Besucherinteresse an den SUV Kuga und Edge in edler „Vignale“-Version. Mercedes hielt mit dem neuen E-Klasse Coupé mit Eleganz dagegen. In den Porsche Panamera Turbo S gelangten – wie in der Realität – nur wenige. Umso so schöner, die schnellste Hybrid-Limousine der Welt (V8-Biturbo mit 680 PS) aus der Nähe zu sehen.

An Schönheiten mangelte es auch sonst nicht: So strahlten bei Alfa Romeo die Giulia und das neue SUV Stelvio um die Wette. Volvo zeigte sehr zur Freude von Autowelt-Markenchef Peter Stark erstmals den perfekt eingekleideten XC60. Die Briten präsentierten mit dem neuen Land Rover Discovery und dem sportlichen Range Rover Velar Geländegänger der Extraklasse. Bei Toyota setzte man mit dem mutig gestylten C-HR hingegen ein Designstatement für die Marke. Auch ihn gibt es – wie etliche andere Modelle – auch als Hybrid. Ansonsten schien heuer in Genf die Elektroauto-Hysterie schon wieder etwas verflogen. So parkte sogar der neue Opel Ampera-E einfach zwischen Corsa und Co.

US-E-Autohersteller Tesla fand es nicht einmal der Mühe wert, an dem für Europa so wichtigen Autosalon teilzunehmen.