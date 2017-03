Von Beatrix Keckeis-Hiller

Ruka, Kuusamo – Ein Grad minus. Klingt gar nicht so kalt. Ist es aber, wenn es vom eisigen Windhauch Sibiriens angefacht ist. Das sorgt dafür, dass im Norden Finnlands Mitte März die Seen noch steinhart zugefroren sind und die Lappland-Landschaft rund ums Wintersportgebiet Ruka bei Kuusamo, hart an der Grenze zu Russland, noch unter einer dicken Schneedecke steckt. Das bringt mit sich, dass die Saison für automobile Winter-Aktivitäten noch längst nicht zu Ende ist. Eine Gelegenheit für Seat, eines der jüngsten und eines der frischest aktualisierten Modelle in den hohen Norden zu schicken, um deren Tauglichkeit, die Nordische Kombination zu meistern, unter Beweis zu stellen: den Ateca und den Leon Cupra, beide in den Versionen mit Allradantrieb. Den hat der eine als SUV-gerechte Option vom Start weg mitbekommen, den kann der andere neuerdings, seit der Leistungssteigerung auf 300 PS, an Bord haben, in der ST-(der Kombi-)Version im Verein mit Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Ersterer hat sich im heimischen Sommer und Winter bereits bewährt, Zweiterer hat unlängst sein Heimat-Debut, rund um Barcelona, auf Asphalt absolviert.

Damit die Nordwinterprüfung auf den verschneiten Straßen und den vereisten Seen im Einzugsgebiet von Kuusamo authentisch Hand und Fuß hat, haben die Spanier weltmeisterliche Anleitung gebucht: die Driving Academy des vierfachen Rallye-Champions Juha Kankkunen. Zum Einstieg wurde der Ateca 4Drive über zwar grob gespurte, aber nicht geräumte Nebensträßchen geschickt. Die sind maximal eineinhalbspurig. Mit Gegenverkehr ist zu rechnen. Die vermeintlich festen Schneewälle an den Rändern sind nur locker aufgehäuft, darunter verbergen sich (tiefe) Straßengräben. Dazu kommt, dass das nordische Weiß anders beschaffen ist als in den Alpen: Die Konsistenz erinnert an losen Wüstensand, die Grip-Verhältnisse sind ähnlich. Das konnte aber weder den Antrieb noch das Fahrwerk des Ateca erschüttern, vorsorglich war auch entsprechendes Nordwinter-Schuhwerk finnischer Produktion aufgezogen.

Wie an den Cupras, die – mit Spikes bewehrt – auf dem Eis für die verschärfte Grip-Challenge parat standen. Juha Kankkunen führte vor, wie man mit dem feurigen Sport-Spanier übers spiegelglatte Parkett (das ungleich härter ist als das heimische) tanzen kann. Trotz typisch finnischer Wortkargheit sparte der Meister nicht mit Cupra-Lob: „Das ist ein wunderbares Auto. Ein echter Sportler, nicht ungerecht hart gefedert, mit dem man daher trotzdem samt der Familie in den Urlaub oder auch nur zum Einkaufen fahren kann.“ Dies äußernd sitzt er ebenso lässig am Volant wie er den Katalanen in messerscharf präzise kalkulierten Drifts über die eisigen Bahnen zirkelt. Mit sparsamen Lenkbewegungen und herzhaftem Gasgeben – bevor er uns in die kundige Obhut seiner Mitarbeiter entlässt, die ihr Bestes geben, uns das zu vermitteln, was sie – als Finnen – offenbar von Natur aus intus haben. Und das tun sie mit Erfolg. Das wirkt sich nach Überschlafen des ersten Trainingserfolgs am darauf folgenden Tag spürbar aus: Die Übungen gelingen mit einer verschärften Spike-Bereifung noch um ein Eck besser und vor allem – schneller. Der Cupra macht’s einem mit seiner Ausgewogenheit und Berechenbarkeit aber auch gar nicht schwer.

Der Ateca kostet ab 19.990 Euro, als 4 x 4 ist er ab 29.290 Euro zu haben (1.4 TSI, 150 PS). Der Leon Cupra kommt auf 39.740 Euro, als ST DSG 4Drive kommt er auf 43.640 Euro.