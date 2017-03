Von Markus Höscheler

München – Die erste positive Nachricht: Die Staatsanwaltschaft störte nicht, als die Vorstandsmitglieder BMW Group in dieser Woche den Geschäftsbericht 2016 und den Ausblick für dieses Jahr präsentierten. Damit ging es den Münchnern deutlich besser als Audi einige Tage zuvor in Ingolstadt: Während Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler das Geschäftsjahr 2016 Revue passieren hat lassen, wühlten sich Behördenvertreter durch Büros und offenbar auch Privaträume von Audi-Mitarbeitern, um mehr über die Hintergründe des Dieselskandals zu erfahren. Mit eben diesem hat die BMW Group nichts zu tun, auch nicht mit Gewinneinbrüchen und dergleichen.

Im Gegenteil, es gäbe einiges zu feiern: Der Fahrzeugabsatz aller drei Automarken (BMW, Mini, Rolls-Royce) stieg im Vorjahr auf 2,368 Millionen Einheiten, ein Plus von 5,3 Prozent gegenüber 2015 und, ganz nebenbei, ein Bestwert. Bei den Motorrädern gab es ein Wachstum von 5,9 Prozent auf 145.032 Auslieferungen. Einen neuen Rekordwert erreichte die BMW Group auch beim Umsatz mit 94,2 Milliarden Euro – und der Konzernüberschuss betrug erstmals 6,9 Milliarden Euro.

Die vorangegangenen Kenngrößen und die meisten weiteren veranschaulichen: „Das Unternehmen hat geliefert, was es versprochen hat“, befindet Neo-Finanzvorstand Nicolas Peter. Erstaunlich vieles funktioniert in der BMW Group – und doch gibt es manchen Stachel, der schmerzt, da können Jubiläen und Rekorde nicht darüber hinwegtäuschen. In München ist es angekommen, dass Mercedes-Benz im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge der Kernmarke verkaufen konnte als der bisherige Spitzenreiter BMW. Die Schwaben wachsen derzeit mit zweistelligen Prozentwerten, sie eilen beim Absatz offenbar davon und sind bei der Rendite nicht schlechter aufgestellt als das Propellerlabel. Genau jenes fühlt sich nun erst recht herausgefordert. „Wir schalten jetzt auf Angriff“, verspricht Harald Krüger, Vorstandsvorsitzender von BMW. „Wir starten die größte Produktoffensive unserer Geschichte.“ Damit spricht er rund 40 Produktneuheiten (inklusive Facelifts und Varianten) in diesem und im nächsten Jahr an. Die Rede ist von neuen Sport Utility Vehicles (nächste X3-Generation, X2 und X7), von neuen 5er-Derivaten und von neuen alternativen Antrieben.

Die Letztgenannten gewinnen neben den Themen Digitalisierung, Autonomes Fahren und Mobilitätsdienstleistungen an Bedeutung. 2016 verkaufte die BMW Group 62.000 Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle, heuer sollen es nach dem Willen des Konzerns 100.000 Einheiten sein. Sukzessive erhalten mehr Baureihen neben konventionellen Aggregaten auch Plug-in- oder reine Elektroversionen. Außerdem stellt Krüger ab dem Jahr 2021 eine „Kleinserie“ von Brennstoffzellenfahrzeugen und ab 2025 eine Großserie derselben in Aussicht. Die BMW Group wird also ihr Angebot in den kommenden Jahren radikal verändern. Aber selbst hier provoziert die Marke mit dem prägnanten Stern: Mercedes-Benz hat schon für heuer ein Brennstoffzellen-Serienmodell angekündigt.