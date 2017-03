Genf – „Es ist eine großartige Chance für die Groupe PSA“, befindet Yves Bonnefont, angesprochen von der Tiroler Tageszeitung auf den beschlossenen Kauf der GM-Tochtermarke Opel. Im französischen PSA-Konzern ist er verantwortlich für die Marke DS, die in der Wahrnehmung der Kunden erst noch einen Platz gegenüber den Traditionslabels Peugeot, Citroën – und nun auch Opel/Vauxhall – finden muss. Dass ihr das gelingt, wird im Wesentlichen von den neuen Baureihen abhängen, die Bonnefont in den nächsten Jahren in Aussicht stellt. Der erste Neuling ist der DS 7 Crossback, ein Kompakt-SUV auf der konzernübergreifend verwendeten EMP2-Plattform. Erste Auslieferungen verspricht Bonnefont Anfang nächsten Jahres.

Für Bonnefont ist der DS 7 Crossback vor allem ein Technologieträger, denn er biete zahlreiche Innovationen, die es im Segment bisher nicht gebe. Er verspricht ein hohes Maß an Sicherheit und an Komfort sowie an teilautonomen Systemen. „Es ist ein außergewöhnliches Fahrzeug und es ist das erste Modell der zweiten DS-Generation“, berichtet der Manager. Der DS 7 Crossback ist außerdem das erste Zeichen in Form eines neuen Automobils seit der Abspaltung der Marke DS vom Genspender Citroën im Jahr 2015. „Dieses Fahrzeug wird nur in ,DS Stores‘ und DS-Autohäusern verkauft“, ergänzt Bonnefont. „Insgesamt haben wir bis 2021 sechs neue Modelle geplant, durchschnittlich wird jeweils eines pro Jahr vorgestellt.“

DS wird dabei nicht nur mit Design und hochwertigem Interieur auf sich aufmerksam machen, sondern auch mit alternativen Antriebskonzepten. „Jedes DS-Modell wird entweder einen Plug-in-Hybrid oder einen reinen Elektroantrieb anbieten oder gar beides.“ Der DS 7 Crossback kommt dabei in den Genuss der neuen Groupe-PSA-Plug-in-Hybridtechnik, offenbar als erste Marke des Konzerns. „Das kommt im Jahr 2019“, verspricht Bonnefont. (hösch)