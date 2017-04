Wien – In der Öffentlichkeit hielt er sich zurück, dennoch arbeitete er nicht im Verborgenen. Heimo Egger ist seit gut einem Jahr Geschäftsführer des Importeurs Mazda Austria (mit Sitz in Klagenfurt), hat als solcher unzählige Kilometer abgespult, um vor allem mit den österreichischen Markenhändlern ins Gespräch zu kommen. Nun erfolgt der nächste Schritt, eben jener an die Öffentlichkeit. Dabei kann er erstens berichten, wie gut sich Mazda im Vorjahr entwickelt hat, zweitens die Prognose wagen, wie sich Mazda heuer schlagen wird, und drittens schon ein paar Informationen liefern, was Mazda produkttechnisch in den nächsten Jahren vorhat.

Erfreulich für Egger, der dem Tiroler Günther Kerle (jetzt Sprecher der österreichischen Automobilimporteure) nachgefolgt war, war die Geschäftsentwicklung. Mazda erzielte 2016 österreichweit mit 10.025 Neuzulassungen einen Marktanteil von drei Prozent (zum Vergleich: In Europa hat Mazda generell einen Marktanteil von 1,5 Prozent). Einen Seitenhieb auf den Mitbewerb kann sich Egger dabei nicht verkneifen: Nur 0,1 Prozent der Stückzahlen stellen Tageszulassungen dar (im Österreich-Schnitt sind es 6,3 Prozent). Insgesamt konnte der Großhändler einen Umsatz von 296,9 Millionen Euro erzielen (im Fiskaljahr, das am 31. März 2017 endete).

Das macht zwar satt, aber nicht für lange, denn Egger und seine Mitarbeiter bleiben hungrig. Für heuer besteht das Ziel, 11.000 Neuwagen zu verkaufen – wobei die Hälfte wie 2016 auf das Konto der beiden SUV-Angebote CX-3 und CX-5 gehen dürfte. Das größere Modell steht zudem vor einem offiziellen Generationswechsel – allerdings verwendet es noch den überwiegenden Teil der Skyactiv-Technik und des Kodo-Designs aus der Anfangszeit (2011/12), die zu einem anhaltenden Mazda-Erfolgslauf beigetragen haben.

Egger schielt dabei nicht auf bloße vordergründige Zahlen, sondern will auch, dass es den angeschlossenen Einzelhändlern gutgeht: Schon 2016 gab es eine durchschnittliche Mazda-Händler-Rendite von 1,9 Prozent (in der Branche liegt dieser Wert bei rund einem Prozent). Für das laufende Jahr erhofft sich Egger einen weiteren Anstieg auf zwei Prozent.

Damit dies alles gelingt, setzen Egger und Mazda Austria auf drei Strategien: Erstens wollen sie verstärkt in „digitale Vermarktungstools“ investieren, da laut einer Untersuchung für Kunden neben Testberichten auch die Information im Internet ein wesentlichen Beitrag zur Kaufentscheidung liefert. Zweitens gilt es, verstärkt auf die Themen SUV und Firmenkunden zu setzen. Im abgelaufenen Jahr hat Mazda Austria im Flottengeschäft 600 Fahrzeuge verkauft, heuer sollen es nach Eggers Wunsch rund tausend werden. Und drittens gilt es, Mazda wieder verstärkt mit Designführerschaft und Fahrspaß in Verbindung zu bringen. Hier kommen einmal mehr die Kodo-Formensprache und natürlich der Roadster-Bestseller MX-5 zum Tragen. Dessen vierte Generation, seit Ende 2015 am Markt, gibt es ab nun auch als Hardtop-Variante (RF) zu kaufen.

Das Volumen-Highlight in diesem Jahr ist aber sicherlich die zweite CX-5-Generation – wobei das Kompakt-SUV hier eher einen Feinschliff erfährt als einen Modellwechsel. Mit gänzlich neuer Technik und einem deutlichen Design-Sprung ist laut Egger im nächsten Jahr zu rechnen, wenn Mazda ein Fahrzeug auf den Markt bringt, das mit Skyactiv 2.0 und mit Kodo 2.0 vorfährt. Vorerst noch keine große Rolle spielen im Mazda-Portfolio alternative Antriebe, zumal derzeit die meisten Privatkunden auf Elektromobilität eher verhalten reagieren. Allerdings wird hier Mazda mittelfristig handeln müssen – und es auch tun, wenngleich im Augenblick fernab jeglicher Öffentlichkeit. (hösch)