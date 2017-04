Von Walter Schrott

Luxemburg – Kante zeigen! Das war seit der Premiere im Jahr 1989 das Credo des Land Rover Discovery. Nicht nur optisch, sondern auch im schweren Geländeeinsatz. Der Offroader mit der strengen Architektur war gemeinsam mit dem inzwischen ausgelaufenen Defender das Raubein der Marke und hat sich in vier Modellgenerationen eine große Fangemeinde geschaffen. Doch jetzt ist Schluss mit vordergründigem Abenteuer-Outfit. Die Neuauflage trägt Anzug und Krawatte und setzt auf ausgeprägte Rundungen. Ganz im Stil der neuen Designsprache von Land Rover. Was ihm außen wie innen einen ausgesprochen edlen Auftritt beschert. Fast zu schade für Stock und Stein, aber er kann natürlich all das, was man von einem Land Rover erwartet.

Der fesche Brite hat das einzigartige Terrain-Response-System vom Vorgänger übernommen, das ihn per Drehregler auf verschiedenste Untergründe (Asphalt, Gras, Schotter, Schnee, Schlamm und Spurrillen, Sand, Fels) perfekt konditioniert. 283 mm Bodenfreiheit, 34 Grad Böschungswinkel vorne, 30 Grad hinten, 27,5 Grad Rampenwinkel und 900 mm Wattiefe: Da schnalzt der Fachmann mit der Zunge. Alles Zutaten für überragende Geländegängigkeit. Die wird vor allem ermöglicht durch das permanente Allradsystem, das mit ein- und zweistufigem Verteilergetriebe und aktivem Hinterachs-Sperrdifferenzial angeboten wird. Serienmäßig gibt es ein Stahlfederfahrwerk, optional wird der „Disco“ mit der elektronisch geregelten Luftfederung zum fliegenden Teppich.

Mit 4,97 Metern Länge (plus 14 Zentimeter) kratzt der neue Discovery an der 5-Meter-Marke. Da gibt es reichlich Platz für Kind und Kegel. Bis zu sieben vollwertige Sitze sind geboten oder Raum für bis zu 2406 Liter Ladung bei fast zwei Metern Ladelänge. Der Disco hat gegenüber dem Vorgänger dank konsequenter Aluminiumdiät um 480 Kilo abgespeckt und bringt um die 2,2 Tonnen auf die Waage. Je nach Modell darf er bis zu 900 Kilo zuladen und 3500 Kilo an den Haken nehmen. Raffiniert die neue Heckklappe, die elektrisch aufschwingt und eine Art Ladeboden ausschwenkt. Die trägt bis zu 300 Kilo und kann bei der Pause auch als Sitz genutzt werden.

Das Innenleben beschert britische Lebensart vom Feinsten. Und natürlich alle Spielarten der Konnektivität, die über einen 8- oder 10,2-Zoll-Touchscreen gesteuert werden können. Dazu gehören auch sechs 12-Volt-Ladestationen, Platz für vier iPads im Geheimfach und neun USB-Ports. Acht Endgeräte können mit dem Wi-Fi-Hotspot verbunden werden.

Im Motorenangebot sticht der 2,0-Vierzylinder-Turbodiesel ins Auge. So wenig Hubraum für so einen Brocken von Auto? Keine Sorge: Von einem Turbo befeuert leistet das Triebwerk 180 PS, wenn zwei Lader Luft schaufeln, 240 PS. Schon die schwächere Version bringt den Disco ambitioniert in Schwung und beim starken Bruder geht die Post ganz schön ab. Noch rasanter kann es der 3,0-V6-Turbodiesel, der 258 PS leistet. Und wer den Zweitonner unbedingt zum Geländesportler machen möchte, muss sich schon für den 3,0-V6-Benziner entscheiden, der 340 Pferdchen zum Dienst bittet. Dann vergehen nur sieben Sekunden bis zur 100er-Marke. Alle Triebwerke sind mit einer Achtstufen-Automatik kombiniert. Das Thema Sicherheit deckt Land Rover mit zwölf Assistenzsystemen umfassend ab.

Fazit: Die Entwickler haben alle Register gezogen, um den besten Familien-Geländewagen auf die Straße zu bringen. Übrigens: Puristen dürfen hoffen. Nach dem Abgang des Defender und der Veredelung des Discovery ist Platz für ein neues Modell frei. Den könnte – wie man hört – schon bald ein minimalistisch angehauchtes Raubein besetzen.

Der neue Discovery startet im Frühsommer und ist ab sofort bestellbar. Preislich geht es bei 56.950 Euro los, das obere Ende liegt bei 93.300 Euro. Und wer sich die „First Edition“ mit Überdrüber-Ausstattung in die Garage stellen möchte, muss 97.200 Euro lockermachen.