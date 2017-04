Von Markus Höscheler

Neckarsulm – Wer Audi hört, denkt zumeist an Ingolstadt, den Stammsitz der VW-Tochter. Dass die Vier-Ringe-Marke auch anderswo, abseits der bayerischen Zentrale, Prestige-Trächtiges produziert, ist zwar naheliegend, aber weit weniger bekannt. In Neckarsulm rollt beispielsweise der Supersportwagen R8 vom Band, wenngleich in überschaubaren Stückzahlen. Etwas mehr Volumen rechnet sich Audi an diesem Produktionsstandort, gelegen zwischen Frankfurt und Stuttgart, mit der vierten A8-Generation aus. Deren Marktstart ist im letzten Quartal dieses Jahres angesetzt, also frühestens in einem halben Jahr. Die Vorbereitungen laufen dennoch auf Hochtouren, wie ein Besuch in Neckarsulm darlegt: 500 Kuka-Roboter sind im Leerlauf damit beschäftigt, fiktive Karosserieteile zusammenzufügen; Michael Breme, Leiter der Produktions- und Werkplanung, spricht schon von der „Smart Factory“. Er und weitere Techniker erklären die neusten Errungenschaften, die Audi in einer seiner Kernkompetenzen, dem Leichtbau, zuletzt erzielte und Eingang in den neuen A8 finden werden.

Immerhin war es die erste Generation des A8, der 1994 mit dem Audi Space Frame eine Zäsur in der Automobilproduktion stellte. Mit der Konzentration auf den Werkstoff Aluminium zeigte Audi auf, dass auch mit leichteren Werkstoffen anstelle von Stahl großflächig gearbeitet werden kann, ohne Einbußen bei Karosseriesteifigkeit, Materialbeständigkeit und Komfort zu erleiden. Zwar gab es inzwischen Fortschritte beim Eisen, höchstfeste Stähle finden zunehmend Verwendung. Aber durch die stete Befassung mit Aluminium haben sich Audi-Mitarbeiter ein Know-how angeeignet, das weitere Verfeinerungen zulässt. Dass es so weit gekommen ist, liegt am zähen Festhalten an dem Leichtmetall von keinem Geringeren als dem früheren Audi-Chef und VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch, der sich zunehmend vom Unternehmen Volkswagen distanziert. „Piëch war ein toller Ingenieur“, erinnert sich Heinrich Timm, einst Leiter des Audi-Leichtbauzentrums und maßgeblich beteiligt am Aluminium-Entwicklungsprozess. Neue Fügetechniken, neue Legierungen, neue Berechnungsmethoden ermöglichten eine Reduktion bei den Bauteilen, damit eine Steigerung bei der Produktionseffizienz und bei der Wirtschaftlichkeit. Spezielle Strukturen (Verästelungen, Verrippungen) dienen der sorgsam überlegten Lastverteilung, Auslassungen und Einkerbungen halten den Materialverschleiß klein und erhöhen die Crashsicherheit.

Dem Space Frame (Gitterrohrrahmen) bleibt Audi im neuen A8 treu, wenngleich sich das Label nicht allein auf den Werkstoff Aluminium verlässt. Kohlefaserverstärkter Kunststoff stellt einen Teil der Rückwand hinter den Rücksitzen dar, speziell beschichtetes Magnesium erleichtert die Domstrebe. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Werkstoffen“, sagt Bernd Mlekusch, Leiter des Audi-Leichtbauzentrums. Mit 282 Kilogramm wiegt die neue A8-Karosserie zwar mehr als der Aufbau des Vorgängers, jedoch weniger als Vergleichbares von der Konkurrenz. Und das verdient Beachtung, denn die Anforderungen an neue Fahrzeuge werden nicht geringer, im Gegenteil: Die Crashtestnormen gewinnen an Komplexität, die Kundenerwartungen an Komfort nehmen zu und die Zahl der Fahrerassistenzsysteme legt zu. Davon wird die nächste A8-Generation Zeugnis ablegen, wenn sie im Sommer in die Serienproduktion geht und anschließend die Konkurrenz im Luxussegment anstachelt.