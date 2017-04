Von Beatrix Keckeis-Hiller

Barcelona – Das mit den inneren Werten ist eine schöne Sache. Doch es ist nur eine halbe, wenn man sie äußerlich nicht aufs erste Hinschauen erkennt. Das hat auch das Design-Team von Kia erkannt, und das sieht man dem neu gemachten Picanto an. War der koreanische Kleine in seiner Erstauflage – 2004 – optisch noch recht zurückhaltend und rundlich gestaltet, durfte er in die zweite Generation – 2011 – schon schärfer und kantiger gezeichnet, dazu um zehn Zentimeter verlängert starten. Das brachte ihm mehr als beachtlichen Zuspruch ein: 1,4 Millionen Mal weltweit wurde Version zwei verkauft.

Noch um ein Eck pikanter und fast schon provokant steht er am Start in seine dritte Modellphase. Mit seinem aufpolierten Tigernäschen posierte er bereits auf dem Genfer Autosalon. In der Länge unverändert – mit 3,595 Metern – zeigt er wesentlich sportlichere Präsenz. Das liegt unter anderem daran, dass der Radstand auf neuer Plattform um eineinhalb Zentimeter länger (jetzt 2,4 Meter) und der vordere Überhang kürzer ist, dass er dank einiger Design-Kniffe optisch breiter wirkt und dass er, nicht zuletzt, mit seiner Sharkfin-Antenne einen flotten Heckabschluss hat. Darüber hinaus tritt der Picanto nur noch fünftürig auf.

Mit diesem Modifikationspaket will Kia aber nicht bloß ein optisches Dynamik-Statement setzen. Die Techniker haben an Fahrwerk, Federung und Lenkung in Richtung Straffheit und Präzision gefeilt, auch das Stabilitätsprogramm und ein Torque-Vectoring-System erweitert. Das steht dem Picanto schon in den Start-Motorisierungen – ausschließlich Benziner – sehr gut zur Performance: Der Einliter-Dreizylinder mit 67 PS kräht munter, spielt sich aber dank optimierter Geräuschdämmung akustisch nicht lästig in den Vordergrund. Der 1,2-Liter-Vierzylinder mit 84 PS reizt die Tempo-Limits rund um die katalanische Metropole mit links bis zum Anschlag aus. An der Agilität gibt’s nichts zu meckern, weder im winkeligen Parkhaus noch in engen Gassen oder in Kreisverkehren, und die leichte Tendenz zum Hoppeln beim Überfahren gemeiner Bremsschwellen ist gegenüber dem Vorgänger gegen null minimiert. Das verspricht, den passenden Unterbau für die kommende Top-Motorisierung zu offerieren. Ab Herbst ist die Turbo-Version des Drei­zylinders zu haben, die 100 PS werden es mit 933 Kilo Leergewicht wohl kaum schwer haben.

Es steht auch nicht zu befürchten, dass man sich im geräumiger gewordenen Interieur angesichts der gesteigerten Leistung verkeilen muss: Die Sitze bieten guten Seitenhalt, sind straff konturiert, und mit den langen Lehnen kommen auch westliche Gardemaße gut aus. Das gilt für die erste Reihe. Im – dreisitzig zugelassenen – Fond ist der Raum bauartgemäß knapp. Der ist gut als Gepäckabteil-Erweiterung nutzbar, wenn die 255 Liter Basisvolumen nicht ausreichen. Bis zu 1010 Liter kann man hineinschlichten.

Mit dem feschen Exterieur korrespondiert das hübsch eingerichtete Interieur, mit klarer Gliederung und sehr sauberer Verarbeitung. Man kann den Ellbogen auf der verschiebbaren Armauflage an der Mittelkonsole abstützen. Je nach Ausstattungs­stufe sind – nebst anderem Infotainment und Navigatio­n mit 7 Zoll großem Display – Notbremsassistent, sieben Airbags (Standard: sechs), Lederlenkrad, kabellose Telefonladestation, Smartphone-­Integration, Rückfahr­kamera und LED-Blinker an Bord. Bei den Händlern ist der neue Kia Picanto schon. Er kostet ab 9890 Euro.