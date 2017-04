New York – Ob es der Serien-Ausfluss je nach Europa schaffen wird, ist fraglich, aber der Blick auf das neue Concept Car von Infiniti lohnt sich auf alle Fälle. Die edle Tochtermarke von Nissan enthüllt auf der New York International Auto Show den QX80 Monograph, ein riesiges Luxus-SUV. Der Entwurf kündigt ein neues Serienmodell der Japaner an, außerdem ein recht anregendes Design. Gedacht ist daran, dass die vom Monograph abgeleitete Serie in den USA und in China auf den Markt kommen wird – östlich des Atlantiks sind die Marktaussichten für diese Art von Fahrzeugen offenbar überschaubar. Das hinderte allerdings bisher einige Konkurrenten nicht am Marktauftritt. Mercedes beispielsweise offeriert auch in Europa den GLS, Audi ist mit dem Q7 vertreten und Bentley mit dem Bentayga. In Diskussion steht der X7 von BMW, der für nächstes Jahr erwartet wird. Wann sich der in Japan entworfene QX80 Monograph in Serien-Ableitung zeigen wird, ist noch offen – allerdings gibt sich Infiniti-Boss Roland Krüger selbstbewusst: „Der QX80 Monograph unterstreicht bis ins Detail unser Können im Außendesign.“ (hösch)