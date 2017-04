Frankfurt – Vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist es eine Spitze an den Noch-Eigentümer General Motors: Opel war der Weg in aufstrebende Märkte fernab von Europa entweder versperrt oder erschwert, wegen einer strategischen Entscheidung, gefällt im fernen Detroit. Versucht haben es die Rüsselsheimer zwar auch in China, aber mit wenig Erfolg, eben dort, wo derzeit die Auto Shanghai mit zahlreichen Fahrzeug­premieren Aufsehen erregt. Ein neues Fahrzeug hat Opel zum selben Zeitpunkt auch zu bieten, verweist aber auf die Weltpremiere, die im heimischen Frankfurt im Spätsommer stattfinden wird: Die Bankenmetropole wird dann der Ort sein, der den Boden für den Grandland X bereitet, jenes 4,48 Meter lange Modell, das gemeinsam mit dem künftigen Opel-Eigner Groupe PSA entwickelt wurde (das Peugeot-Pendant ist der 3008, der Citroën-Ableger lautet auf die Bezeichnung C5 Aircross und das DS-Derivat trägt den Namen DS7 Crossback).

In technischer Hinsicht geben in vielen Belangen die Franzosen den Takt vor – beispielsweise auch bei der Plattform-Entscheidung, die einen Verzicht auf Allradantrieb bedeutet. Stattdessen beherrscht der Grandland X variable Einstellungsmöglichkeiten beim Frontantrieb, ermöglicht durch die so genannte Grip Control.

Anderes wiederum ist eine Spezialität von Opel, etwa das Konnektivitätssystem OnStar, die LED-Lichttechnik AFL oder die bequemen AGR-Komfortsitze. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal gegenüber den französischen Cousins (bald sind es Geschwister, wenn der Opel-Kauf vollendet wird) ist das Design, für das Mark Adams Verantwortung trägt. „Durch die konsequente Weiterentwicklung der Opel-Designphilosophie haben wir ein SUV geschaffen, das mit dieser Sportlichkeit und Eleganz zum absoluten Blickfang in diesem Segment wird“, gibt sich Adams vom Grandland X überzeugt. (hösch)